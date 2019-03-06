【華為風波】歐洲網絡安全透明中心揭幕　可接觸華為產品原始碼

華為被指協助中國政府在歐美各國從事間諜活動，涉及重大網絡安全問題。為反駁質疑，華為在當地時間周二（5日）於歐盟總部所在地比利時首都布魯塞爾，正式揭幕「華為歐洲網絡安全透明中心」。 值得一提是，透過該中心，華為客戶可以直接接觸到所有產品的原始碼，華為副董事長胡厚崑亦在中心揭幕儀式明言，「解決網絡安全問題的正確方式應始於相互理解，這也是我們今天在此設立安全透明中心的目的。」

位於歐盟總部所在地比利時首都布魯塞爾，「華為歐洲網絡安全透明中心」正式揭幕。（環球網）

據華為介紹，該中心主要履行三種職能，其中包括有安全驗證服務，即為華為客戶提供產品安全測試和驗證的平台和服務。華為副董事長胡厚崑亦在揭幕儀式上表示，開放繁榮的歐洲需要數碼安全，此網絡安全透明中心將有助於建立值得信賴的數碼環境。

胡厚崑又承認隨着5G時代到來，通訊行業正面臨包括網絡安全在內的重大挑戰，並認為是行業內缺乏對網絡安全和統一技術標準的統一理解，「在華為，我們有安全原則，我們不假設，不相信任何人，並核實一切」，至於信任和不信任應基於可驗證的事實。

位於中心二樓的驗證區。（環球網）

據了解，該中心共分兩層，分為展示區、創新區和驗證區，驗證區就是供專業人士進行「黑箱」或「白箱」檢測的地方。華為歐洲數據保護辦公室安全顧問張淼更向中國官媒《環球時報》記者表明，華為絕不會將歐洲數據傳回中國，且已在歐洲建立團隊，專門負責維護工作，「對於運營商等企業用戶來說，華為只是設備供應商，華為會保證設備完全合規。」

另一方面，華為將在周三（6日）邀請國際傳媒參觀位於深圳的總部，據《德國之聲》報道，此舉被視為是華為高層近期頻繁接受媒體專訪之外，另一個反駁美國指控的動作。

（綜合報道）