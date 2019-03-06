朝鮮發射場疑似恢復　中國外交部：望各方堅持對話解決半島問題

韓國情報機構表示，朝鮮正對東倉里導彈發射場已拆除設施中的一部分進行頂棚和門扇修復工作，不排除修復後繼續用其發射導彈的可能。 中國外交部回應有關提問時表示，朝方去年以來在無核化方面的積極舉措值得肯定，希望有關各方能繼續堅持對話解決半島問題。

中國外交部發言人陸慷表示，希望各方堅持對話解決半島問題。（資料圖片）

中國外交部發言人陸慷在例行記者會上回應稱，美朝首腦在河內舉行的第二次會晤結束後，雙方都表達要繼續保持對話的姿態，中方認為這一姿態是具有建設性的，所以國際社會應當鼓勵美朝雙方繼續朝這一方向進一步努力。

陸慷又指，事實上大家應該看到，自去年以來，朝鮮方面在無核化方面已經採取一系列積極舉措，中方認為這些舉措是值得肯定和鼓勵的。當前形勢下，中方希望所有有關各方能夠繼續堅持通過政治對話解決朝鮮半島問題的正確途徑，相向而行，能夠為積極推動半島無核化和半島的和平穩定共同作出努力。

東倉里發射遠端導彈或可威脅美國本土

早前報道，韓國國家情報院指，朝方正對東倉里導彈發射場已拆除設施中的一部分進行頂棚和門扇修復工作，此舉可能是為擴大廢棄該基地時的對外宣傳效果，但也不排除修復後繼續用其發射導彈的可能。

東倉里導彈發射場位於朝鮮平安北道鐵山郡，據悉在此發射的遠端導彈可威脅到美國本土。韓朝首腦2018年9月曾就「在有關國家專家的見證下永久廢棄東倉里導彈發動機試驗場和發射架台」達成協定。