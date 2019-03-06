【華為風波】中國停進口加企芥花籽　外交部：檢出危險性有害生物

據路透社周二（5日）報道，根據中國海關總署網站上3月1日公布的獲准對華出口企業名單，中國已經取消加拿大農業公司Richardson International Ltd（以下簡稱「Richardson」）向中國出口芥花籽的註冊。 對此，中國外交部發言人陸慷6日在例行記者會上回應指，中國做出上述決有根有據，暫停進口是因為中國海關多次在從加拿大進口的芥花籽中檢出了危險性的有害生物。

涉事企業Richardson為加拿大第一大穀物加工商。（資料圖片）

陸慷表示，經了解，近期中國海關多次在從加拿大進口的芥花籽中檢出了危險性的有害生物，其中一家企業出口的芥花籽檢疫問題尤為嚴重，在這樣的情況下，中國海關根據法律法規和國際慣例做出了暫停進口的決定，這完全是合情合理合法的。

陸慷稱，加拿大作為全球最大的芥花籽生產國，最大的芥花籽和菜籽油出口國，相信也能夠明白有害生物一旦傳入，對農業生產和生態安全構成嚴重威脅的道理。而中國政府同其他任何國家一樣也需要保障自己國民的健康和安全。

據此前報道，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）周二（5日）在魁北克出席一個活動後表示，加拿大已經獲悉了Richardson的遭遇，對此非常擔憂，又認為此事不存在任何科學依據。

而Richardson的一位副總裁接受加拿大廣播公司（CBC）採訪時則表示，Richardson之所以被中國盯上，是因為去年12月加拿大應美國的要求逮捕了孟晚舟。美國已提出引渡孟晚舟，指控她和華為違反了美國對伊朗的制裁規定。

（澎湃新聞）