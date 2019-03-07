停止進口加拿大Richardson芥花籽　中國海關發警示：防有害生物

據報中國海關總署最新公布的獲准對華出口企業名單，加拿大農業公司Richardson International Ltd被取消出口芥花籽的註冊。外交部發言人陸慷其後表示，原因是中國海關多次在加拿大進口的芥花籽中，檢出具危險性的有害生物，並不點名批評其中一間公司的問題尤其嚴重。 與此同時，海關總署動植物檢疫司在周四（7日）發布關於加強進口加拿大油菜籽檢疫的警示通報，確認Richardson已被暫停芥花籽進口。

中國海關總署指Richardson的問題嚴重，故暫停其芥花籽進口。（視覺中國）

通報指出，最近在廣東黃埔、遼寧大連、廣西南寧、廣東深圳，海關連續從進口加拿大油菜籽中檢出油菜莖基潰瘍病菌（Leptosphaeria maculans）、十字花科黑斑病菌（Pseudomonas syringae pv. Maculicola）、法國野燕麥（Avena ludoviciana Durien）、蒼耳屬（非中國種）（Xanthium sp.）、長芒莧（Amaranthus palmeri S. Watson）等檢疫性有害生物，「為防止有害生物傳入，根據相關規定，海關總署已撤銷問題嚴重的加拿大Richardson International Limited及其相關企業的註冊登記，暫停其芥花籽進口，並向加拿大食品檢驗署通報了有關情況」。

通報要求各地海關暫停受理Richardson International Limited及其相關企業自今年3月1日或以後啟運的芥花籽報關，並要加強對進口加拿大芥花籽檢疫，重點關註植物病害、雜草的查驗和實驗室檢測鑑定，要及時將有關情況報告，以便再作風險評估，適時調整預警措施。

（中國海關總署）