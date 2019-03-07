駐印尼領事館籲國人遵守簽證規定：已有多名中國公民被拘捕

據中國駐印尼棉蘭總領館消息，近期當地發生數宗中國公民因違反印尼簽證規定被移民部門遣返甚至拘押調查的案件，總領館呼前赴當地的中國公民要嚴守簽證規定。 據悉，在印尼一旦被發現從事與簽證不符的工作，可被處以最高5年有期徒刑。

中國駐印尼棉蘭總領館在網頁內向前赴印尼的中國公民發出提醒。（網頁截圖）

中國駐印尼棉蘭總領館指，印尼免簽適用情形有限。根據當地規定，持有效期6個月以上的護照，能夠出示離開印尼境內的機票，可免辦簽證入境。領事館提醒，免簽入境可停留30天，到期後不可延期也不可轉換成其他種類簽證。

領事館指出，濫用免簽與落地簽是違法行為，免簽或落地簽均非工作簽，而工作簽對於個人的工作地址、工作職位、個人住址均有明確規定，即使持有工作簽的中國公民也不可任意在印尼做任意工作，如被移民部門發現未在指定地址任職指定工作，同樣會面臨罰款甚至遣返等處罰。

總領館還提醒，印尼移民法規嚴厲，執法監管嚴格，中國公民應切實遵守印尼法規，根據訪問目的事先在印尼駐華使領館申請並辦妥相關簽證，入境後不得從事與簽證目的不符的事情。

據該總領館消息，近期該館領區北蘇門答腊省、南蘇門達腊省和亞齊特區等地發生數宗中國公民因違反印尼簽證規定被移民部門遣返甚至拘押調查的案件。

（中國新聞網）