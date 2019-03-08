馬航MH370失蹤5周年　中國家屬首提賠償　希望政府就事件表態

今日是馬航MH370客機失蹤5周年，在北京，一批失蹤乘客的家屬到中國外交部，與官員見面表達意見。 他們今年首次提出要求馬航賠償，又批評馬航違反承諾，未有為家屬墊付事件引起的醫療費。

失蹤乘客的家屬姜輝向傳媒表示，絕不放棄尋找馬航ＭH370客機。（德國之聲）

今日是馬航MH370客機失蹤5周年，在北京，一批失蹤乘客的家屬計劃先後到中國外交部和馬來西亞大使館，與兩地的官員見面表達意見。

其中一名家屬姜輝表示，馬航失蹤事件纏繞他們五年仍未解決，部份家屬的心理情緒和家庭生活都出現嚴重問題，馬航本身同意支付家屬因事件引起的醫療費，但後來卻出爾反爾。例如一個失蹤黑龍江乘客的家屬，去年發現患上癌症，但馬航卻未有按承諾替其墊付醫療費用，反先要求該家屬簽署和解協議，確認免除馬航的所有責任，才願意付款。姜輝批評馬航的做法卑鄙無恥，違反人道主義。

首次提出賠償要求

另外，家屬今年提出的訴求與以往有區別，包括首次要求馬航就事件向家屬賠償，同時希望中國政府就事件表態，以及要求馬來西亞政府保障家屬的知情權。姜輝表示，以往家屬到馬來西亞開會或與官員會面，感到由總理到部長都很體諒家屬，但在中國，只會是一個處長或司長級的官員與他們會面，姜輝覺得有點不被重視。

根據香港電台的報道，失蹤乘客家屬今早與中國外交部一名領事司副司長會面，但不足一小時，會面便中止。姜濤在會後表示，外交部的代表不了解相關情況，繼續會談沒有意義，要求與更高級官員對話。

2014年3月8日凌晨，馬航ＭＨ370客航由吉隆坡飛往北京途中失去聯絡，飛機連同239名乘客及機組人員，包括154名中國乘客，一直音訊全無。

（德國之聲／香港電台）