【2019兩會】全國人大將有116項立法工作　涉環保農業稅收等方面

十三屆全國人大二次會議在周六（9日）早上舉行第三場記者會，安排農業、財經、法制、環保等領域的全國人大委員就「人大立法工作」相關問題回答中外記者提問。

許安標透露全國人大未來將會有116項立法工作，包括制定48項新法律及修改68項舊法律。（人民網）

首先全國人大常委會法制工作委員會副主任許安標表示，過去一年全國人大常委會的立法工作紮實推進，共制定8項新法律、修改47件次舊法律，並做出9次有關法律問題或重大問題的決定。許安標指，現行有效法律共有271項，未來將會有116項立法工作，包括制定48項新法律及修改68項舊法律。

農業與農村委員會主任委員陳錫文則提到涉及農村改革的土地承包法修正案，農村土地會從以前的所有權與承包經營權兩權分離，改為實行農村土地所有權、承包權、經營權的三權分置，將有利於促進土地適度規模經營發展，推進農業現代化。陳錫文強調，農地轉變為非農地仍要經過嚴格審批程序，承包土地經營權只能用於農業，不能從事非農建設。

陳錫文介紹涉及農村改革的《土地承包法》修正案。（人民網）

對於環保立法問題，尤其是《長江保護法》，環境與資源保護委員會委員程立峰透露已將其納入今年全國人大常委會立法工作計劃，並成立工作領導小組，制定及通過立法工作方案，將展開法律草案起草工作。

劉俊臣指《外商投資法》可預期會對外商投資及改革開放是重大的利好。（人民網）

至於備受關注的《外商投資法》，法制工作委員會副主任劉俊臣坦言舊有的「投資三法」已不能完全適應形勢的發展變化，故非常有必要制定一部統一的新外商投資領域基礎性法律，「是我們進一步擴大開放的必然要求」，亦可預期對外商投資及改革開放是重大的利好。

此外，記者會上亦有談到南極事務、編纂《民法典》、落實稅收法定原則等問題，財政經濟委員會副主任烏日圖更透露，《房地產稅法》已由全國人大常委會預算工作委員會會同財政部組織起草法律草案，待完善及重要問題的論證等方面工作完成，條件成熟時將提請全國人大常委會初次審議。

（綜合報道）