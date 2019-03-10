【2019兩會】人大代表點名趙薇割韭菜處罰輕　籲中證監審視證券法

全國兩會正在舉行。3月7日上午，全國人大代表、上海富申評估諮詢集團董事長樊芸在上海代表團的全體會議上，直接向中國證監會主席易會滿表達不滿。 她點名趙薇「割韭菜」，卻只被判罰70萬（人民幣，元下同），呼籲中證監審視證券法；又直指資本市場常因輿論受到影響，甚至產生劇烈波動，有些「專家」需要「管一管」。

全國人大代表、上海富申評估諮詢集團董事長樊芸在上海代表團的全體會議上，直接向中國證監會主席易會滿表達不滿。（資料圖片）

樊芸指出，像趙薇「割韭菜」（按：大戶拉高出貨）賺了幾十個億，不止一項罪名，加起來才罰70萬。《證券法》頂格處罰只有60萬，解決不了股市存在的問題，不少代表商議加快修改《證券法》，中證監也可以先出台法規、部門規章，及時指導股市。

據知，趙薇與丈夫黃有龍以名下公司「龍薇傳媒」，2016年12月計劃動用6000萬元現金，收購現稱為「祥源文化」的「萬家文化」近3成股權。其所涉股份當時市值約30億元，龍薇傳媒的收購款項餘額要透過貸款取得，即以近50倍槓桿進行交易。

消息一出，萬家文化股價即時爆升，可是最終因無法籌集資金，交易告吹，結果觸發股價大瀉。龍薇傳媒事後遭證監會指控，其籌資計劃和安排的信息披露存在虛假記載、重大遺漏，對市場和投資者產生嚴重誤導。最終，龍薇傳媒被罰款60萬，黃有龍、趙薇分別被處以30萬罰款。

趙薇與丈夫黃有龍。（資料圖片）

批輿論不負責任 「專家」為上市公司出貨

除了批評「趙薇割韭菜」外，樊芸還表示，目前資本市場常因輿論發表不負責任言論而受到影響，甚至產生劇烈波動。一些傳媒「不懂、瞎說、瞎起哄」，而一些專家也應該被管。她批評，有人以「經濟學人」、「研究所所長」的名頭，受顧於上市公司為其站台「胡說」，其實就是為了幫公司「出貨」，「簡直是在搶錢」。

樊芸亦呼籲，把即將出爐的科創板打造成為有投資價值的「創新板」。她認為，不應僅憑互聯網的模式就在科創板上市，包括那些「用資本堆積起來」的企業，沒有社會責任的，應當要嚴加監管，不能隨便在科創板上市。此外，科創板也要招商，應更多吸引技術含量高，具有全球視野的企業落戶。對內要吸引擁有獨立知識產權的企業，對外也應當去吸引一批國外高新技術企業落戶。

據了解，易會滿沒有當場回應樊芸。但當晚7時許，中證監的工作人員通過上海代表團聯繫樊芸，希望獲得她審議發言的書面文本，並表示將會對這些建議認真研究。