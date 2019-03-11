西藏流亡政府舉行儀式紀念西藏騷亂60周年　達賴喇嘛未出席

本月10日是1959年西藏動亂爆發60周年，西藏流亡政府在印度北部達蘭薩拉的一座寺廟舉行了紀念儀式。

紀念儀式現場。（Twitter）

大會開始之際，與會者們首先為事件中被中國軍隊打死的藏人默哀一分鐘。紀念活動還有誦經和祈禱等環節，有藏人身穿傳統服裝舞蹈，唱西藏歌謠。

13個國家和地區的議員等組成的代表團也出席了10日舉行的紀念儀式，不過，現年83歲、建立西藏流亡政府的第14世達賴喇嘛並未出席該儀式。

流亡政府最高領導人、總理洛桑桑蓋在致辭時稱：「這60年來，中國政府剝奪了西藏人的所有權利，一直持續壓迫，企圖從地球上根除西藏文明。」但他同時也再次呼籲中國恢復對話，稱：「中國應該恢復對話。我們已經做好通過對話解決問題的準備。」

此外，代表團成員之一、歐洲議會議員湯瑪斯-曼恩表示：「我們將與西藏人民一起進行鬥爭。我們支援與中國的對話。」

1959年騷亂，中華人民共和國政府稱之為1959年西藏叛亂，第十四世達賴喇嘛的支持者稱之為1959年西藏起義。當年3月，駐藏解放軍部隊邀請達賴喇嘛前往部隊營區觀看演出，但許多民眾及西藏政府官員認為中共當局計劃誘捕達賴喇嘛，因此集會阻止達賴喇嘛出行，此後活動演化為暴動。武裝反抗隨即被解放軍鎮壓，達賴喇嘛則從此流亡印度。

（法廣）