【非洲豬瘟】四川廣安截獲載有患病豬隻車輛　9隻被發現時已死亡

四川廣安市近日截獲一輛載有非洲豬瘟患病豬隻的運豬車，涉及150隻豬，其中9隻被發現時已經死亡。

廣安市非洲豬瘟疫病防控應急指揮部辦公室消息，3月10日下午9時許，廣安鄰水縣非洲豬瘟防控臨時檢查點在高速公路出口，攔獲一輛從江西贛州市運往重慶市的運豬車。經查，該車運載生豬150隻，當中9隻已死亡，其中只有3隻有耳標，號碼顯示為廣西玉林，但《動物檢疫合格證明》標明耳標號碼為江西贛州市寧都縣。此外，運豬車車牌與《動物檢疫合格證明》也不符合。

廣安市非洲豬瘟疫病防控應急指揮部辦公室接報後，立即派督導組到鄰水縣督導處理。鄰水縣動物疫病預防控制中心立即抽取血樣，送往廣獸醫實驗室檢測，經檢測為非洲豬瘟可疑陽性，後又經四川省動物疫病預防控制中心確診為非洲豬瘟核酸陽性。

已撲殺和無害化處理

3月11日晚，鄰水縣已採取應急響應措施，對該車150頭生豬全部進行撲殺和無害化處理，以及對該車停靠點和無害化處理點全面消毒，並將該案件移交公安機關調查處理，相關信息上報省指揮部。同時，在全縣範圍內組織開展疫情緊急排查，加大對屠宰場監管和臨時檢查點值班查驗力度。

據了解，非洲豬瘟疫情近月在國內持續擴散，至今已有28個省級行政區爆發疫情。公安部最新通報顯示，有不法分子通過偽造或非法購買檢驗檢疫證明，使未經檢驗檢疫甚至傳播疫情的生豬成功獲得「合法」身份，從非洲豬瘟疫區運輸、銷售至屠宰場，雖有合格證明但實際並不合格。