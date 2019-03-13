【中歐關係】歐盟擬策應對華為5G安全風險　中方：合作符雙方利益

歐盟委員會在當地時間周二（12日）發布報告，針對中歐關係訂立10點行動建議，被認為是首次重新統一調整對華政策，並改作強硬立場。 中國外交部發言人陸慷在周三（13日）的例行記者會被問到此事時，他稱中歐雙方在所有領域都保持着建設性對話，中歐互利合作符合雙方共同利益。

綜合外電報道，行動建議包括要與中國在氣候暖化與和平等議題加強合作，經貿上則尋求更對等互惠的關係，並加強保障歐洲本土行業，措施包括防範中資企業等外資在取得科技、基建及關鍵資產上的公共採購合同所帶來的風險。報告將會在下周在歐盟峰會上進行討論，獲得通過則將能趕及在4月的中歐峰會上提出。

陸慷表示，中歐雙方在所有領域都保持着建設性對話，中歐互利合作符合雙方共同利益。（視覺中國）

此外，歐盟亦承諾採取措施應對在5G網絡中，使用華為等中資企業設備及技術帶來的安全風險，更計劃在境內推動共同的5G安全風險措施，包括資訊交流、風險評估和風險管理措施。報告更表明，中國在諸多政策領域是歐盟的「天然」合作夥伴，但同時亦是「經濟競爭對手」和「體制競爭對手」。

陸慷回應指，中歐全面戰略夥伴關係近來發展「總體是十分順利」，符合雙方共同利益，「我想強調，中歐開展互利合作符合雙方共同利益。」陸慷又重申，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展與歐盟的關係，願意與歐盟不斷增進相互理解，推進務實合作，「當然我們也希望歐方同樣能夠以客觀公正理性的態度來看待中國發展和中國新一輪的改革開放」，呼籲中歐雙方要不斷推進關係持續健康和穩定發展。

（綜合報道）