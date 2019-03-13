【外商投資法】張志軍：港澳台資是特殊內資　台企投資不受限制　

《外商投資法》將在15日人大會議表決通過。大陸海協會會長張志軍先前曾說過「台資不應再視同外資，而是特殊內資」，他今（13）日面對港台媒體再定義，「所謂港澳台資是特殊內資」，在外資法實施後，不會影響更不會限制台資在大陸投資權益。

張志軍表示，港澳台都是中國不可割的一部分，雖屬單獨關稅區，但絕對不是外國投資。

海協會會長張志軍，自去（2018）年「兩會」後從大陸國台辦主任，轉任海協會會長，同時兼任全國人大常委會委員，還是全國人大外事委員會副主任委員，也因此，外資法提請全國人大立法，張志軍特別解釋港澳台資的新定義，就是「特殊內資」。

張志軍補充說道，外資法對外資身分認定沒有列進港澳台資，是因為港澳台都是中國不可割的一部分，但屬單獨關稅區，港澳台絕對不是外國投資，身分非常明確。

所謂「特殊內資」的身分，張志軍強調，並不會影響港澳台資在大陸的投資，也不會有限制，將參照外資法法律安排。

也因此，對台資而言，台胞台企到大陸投資主要適用「台灣同胞投資保護法」和相關細則。張志軍認為，在外資法正式實施上路後，全國人大常委會應該提出建議，促請外資法相關部會，後續再進一步制定相關配套法律，諸如實施細則、補充規定等，為投資做出安排。

另外，由於官方提出的外資法只是提出架構性監督管理，對外商投資過程中涉及的企業組織、環境保護、外匯、合同問題等，也需要按照大陸相關法律條例來配套解決。

（聯合報）