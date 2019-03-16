【央視3.15踢爆】「閃付」功能存隔空盜用風險　銀聯：極少數個案

中國銀聯近來大力推廣非接觸式付款功能「閃付」（香港一般稱為「payWave」）。然而，《央視》在周五（15日）的「3.15晚會」上，直指銀聯銀行卡的「閃付」功能存在被「隔空盜刷」的安全隱患。 中國銀聯今日透過官網發表聲明回應，稱銀行卡「閃付」既便捷又安全，在國際上已經得到廣泛應用，「隔空盜刷」只是極少數個案。

《央視》在周五（15日）的「3.15晚會」上，直指銀聯閃付功能存在被「隔空盜刷」的安全隱患。（網上圖片）

《央視》在周五（15日）的「3.15晚會」上，稱中國銀聯要求各家銀行自動開通閃付功能，由於支付時不需要輸入密碼，不需要與POS機（刷卡機）緊密接觸，只要在10厘米內輕輕貼一下就能完成支付，轉走金錢，因而勢必存在被隔空盜用的安全隱患，「銀行卡在包裡，POS機已把錢刷走。」

《央視》續指，如此重要的功能在申請銀行卡的過程中，銀行工作人員並沒有明確告知申請者。而用作犯罪的POS機，也在網上被人以「其他產品信息」為名出售，能夠輕易入手。

據了解，銀聯「閃付」的「小額免密免簽」（免密碼免簽名）功能默認開啟。在內地，「免密免簽」單筆消費上限為300元（人民幣）／筆，後於2018年6月上調至1000元（人民幣）／筆；在香港，「免密免簽」單筆消費上限一般為1000港元，但具體仍要視發卡機構而定。

《央視》指，用作犯罪的POS機，也在網上被人以「其他產品信息」為名出售，能夠輕易入手。（網上圖片）

全額賠付盜刷風險損失

針對「閃付」功能被指存在隔空盜用風險，中國銀聯今日透過官網發表聲明回應稱，銀行卡閃付既便捷又安全，在國際上已經得到廣泛應用，「隔空盜刷」是極少數個案。因應「用戶就是上帝」，對這種欺詐犯罪行為，中國銀聯和商業銀行高度重視，已經並將繼續採取相關措施，確保持卡人放心使用。

銀聯稱，對於客戶發生的盜刷風險損失將全額賠付。而「隔空盜刷」是公安機關重點打擊的犯罪行為，他們將全力配合公安機關，繼續加大對POS機非法買賣等銀行卡犯罪行為的打擊力度。

聲明續指，「小額免密免簽」是一項行業規則，銀聯和商業銀行通過官網公告、領卡合約、發卡章程、短信等渠道告知持卡人，但仍有部分用戶未能充分知曉此項業務的功能和保障措施。對此，銀聯將與商業銀行共同改進服務，並為用戶自主關閉及恢復功能提供更加便捷的服務。