蘋果公司內蒙古數據中心動工　預計明年運營支持中國iCloud服務

蘋果公司iCloud中國北方數據中心周五（15日）在內蒙古自治區烏蘭察布市舉行開工儀式。該數據中心是蘋果公司在中國北方設立的第一座數據中心，也是繼貴州之後，蘋果在中國建設的第二座數據中心，該中心未來將100%使用再生能源。

蘋果公司iCloud中國北方數據中心15日在烏蘭察布市舉行開工儀式。（澎湃新聞）

據了解，該項目在去年2月正式簽約，項目完成後將在明年投入運營。該數據中心投入使用後，主要為支持中國iCloud服務。同時將推動當地大數據、雲計算產業發展。

內蒙古自治區大數據發展管理局副局長張廣收表示，烏蘭察布市作為內蒙古重點培育的大數據產業基地，大數據、雲計算產業已經成為推動經濟高質量發展的戰略引擎和全市重點培育的支柱產業，「草原雲谷」正在形成。

官方稱，未來烏蘭察布市將充分發揮數據中心規模優勢和品牌優勢，推進大數據向各領域廣泛滲透、與各行業深度融合，形成完善的大數據、雲計算產業生態，打造具有核心競爭力的產業集群。

內蒙古烏蘭察布市去年2月與蘋果公司在呼和浩特舉行iCloud 中國北方數據中心項目合作協議簽約儀式。（資料圖片）

據悉，烏蘭察布是中國國內最適合設立數據中心的城市之一，該城市位於國際公認雲計算產業發展的「黃金緯度」，擁有充足電力，全年平均氣溫在4.3℃，在不採取任何措施的情況下PUE值(Power Usage Effectiveness，是用來計算資料中心節能省電的標準。PUE值越低，代表機房在環境監控、空調冷卻、燈光等周邊設施的用電量更少。）在1.26以下，能夠讓數據中心效率發揮到極致。

而烏蘭察布市也規劃建設了13平方公里的大數據產業園，企業入駐時可按規定享受辦公樓「三免三減半」政策。除蘋果公司外，包括華為、阿里巴巴等數家知名知名科技廠近年來也紛紛在烏蘭察布市設立數據中心。

今年兩會。習近平在5日參加人大內蒙代表團審議，強調要確保經濟平穩運行，打好脫貧攻堅戰。（新華社）

值得一提是，今年全國兩會期間，國家主席習近平3月5日參加他所在的十三屆全國人大二次會議內蒙古代表團審議時曾表示，內蒙古要紮實做好各項工作，確保經濟平穩運行，打好脫貧攻堅戰，穩步提高民生保障水準。

此外，國務院總理李克強亦於今年2月1日至2日到內蒙古烏蘭察布市考察，強調要落實黨中央、國務院決策部署，深化改革開放，推動經濟社會發展，不斷破解民生難題。

（綜合報道）