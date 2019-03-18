中紀委：密切關注享樂主義、奢靡之風的隱形變異問題

據中央紀委國家監委網站消息，3月16日，中央紀委國家監委機關召開會議傳達學習全國兩會精神。會議上，中共中央政治局委員、中央紀委副書記、國家監委主任楊曉渡主持會議並講話，他在會議上強調，要堅決破除形式主義、官僚主義，密切關注享樂主義、奢靡之風的隱形變異問題。

楊曉渡強調，各級紀檢監察機關要把思想和行動統一到以習近平為核心的黨中央決策部署上來，把貫徹全國兩會精神與貫徹中央紀委三次全會精神貫通起來，確保黨中央重大決策部署貫徹落實到位。

楊曉渡強調，要堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦；要緊盯經濟社會發展重點任務強化政治監督；要堅決破除形式主義、官僚主義，密切關注享樂主義、奢靡之風的隱形變異問題，以作風建設新成效為經濟社會發展保駕護航；要做實做細監督職責；要深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，為經濟社會發展清淤、排阻、助力、護航；要從嚴從實加強紀檢監察隊伍建設，持續提高政治能力、業務能力和自我監督能力，打造忠誠乾淨擔當的紀檢監察鐵軍。

內地官方常以「四風」指代形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，習近平指出，這「四風」是違背黨的性質和宗旨的，是當前群眾深惡痛絕、反映最強烈的問題，也是損害黨群幹群關係的重要根源。此前，人民日報旗下公眾號俠客島曾發文稱，近年來享樂主義、奢靡之風已經大為收斂，但形式主義、官僚主義卻屢禁不絕。