華為2018年專利申請量居首 　世界知識產權組織：創單一企業紀錄

世界知識產權組織（WIPO）宣布，亞洲去年提交的專利申請佔全球專利申請數量逾半。當中，中國電子設備龍頭華為的專利申請數量全球第一，達5405份，更創下WIPO單一企業提交的國際專利申請量紀錄。

中國電子設備龍頭華為的專利申請數量全球第一，達5405份，更創下WIPO單一企業提交的國際專利申請量紀錄。（資料圖片）

WIPO負責監督有關專利、商標和工業設計的國際條約。報告顯示，華為去年向提交5405項專利申請，按年升近34.3%（2017年為4024項），位居全球第一。WIPO總幹事Francis Gurry稱：「這是單一企業創下的紀錄申請量。」

專利申請數量排第二至第五的企業，分別是日本三菱電機（2812項）、美國晶片公司英特爾（Intel, 2499項）、美國高通公司（2404項）和中國中興通訊（2080件）。亞洲企業專利申請數量佔總申請量的50.5%。Francis Gurry 稱，「從歷史紀錄而言，這確實非常出色......這是一個重要時刻，具有非常、非常重大的意義。」

《路透社》報道指，雖然美國申請的專利數量仍勝過其他國家，但中國今年或明年可能成功趕超。2018年，中國的申請總數為53345項，較上一年同期增長約9.1%，美國的申請總數為56142項，較上一年同期下滑0.9%。

深圳大學和華南理工大學超越哈佛，在專利申請數量上位居第三和第四。（資料圖片）

中國大學專利申請數量排名急升

中國的大學在專利申請數量上亦大幅跳升，四家大學首次擠進前十名。報告指，加州大學在教育機構中仍然遙遙領先，2018年專利申請達501項，麻省理工學院排名第二，但深圳大學和華南理工大學已超越哈佛，位居第三和第四。

Francis Gurry 表示，中國的大學極為重視創新和基礎研究的商業化，而且中國在研發支出方面的官方經費排名世界第二，該國大學也受此助益。他又認為，中國頒布類似美國拜杜法案（Bayh-Dole Act）的立法，確保由政府資助研究取得的專利得到使用，可能極大地影響大學將研究進行商業轉化的態度。