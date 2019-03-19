杜絕非法放貸　微信關停1000多個群組

內地社群平台微信今（19）日公告，2019年起至今，已關停1000多個非法發放貸款群組。有專家表示，龐大民眾無法在正規市場滿足短期借貸需求，只好尋求非法地下金融。 根據「微信安全中心」公眾號，微信今年以來共計對2500多個非法發放貸款帳號進行了不同處置，並關停1000多個非法發放貸款群，後續仍將加強處理。

圖為中國人民大學高級研究員蔡凱龍。（截取網絡）

所謂非法發放貸款行為，指未經金融監管部門批准，以營利為目的，向不特定的對象出借資金，以此牟取高額非法收入的行為。

碰巧的是，今（2019）年3月15日，官媒《中央電視台》也在維護消費者權益的節目，報導「714高炮」非法網路貸款騙局。所謂「714」，是指期限7天或14天的高利網貸。

據了解，方式是透過誘導欺騙借款人、高額服務費和利率、非法暴力催收帳款等手段，讓一開始借款7000元（人民幣，下同）的人，不斷以新債還舊債，3個月後欠款達50萬。

被央視曝光的「714高炮」app包括快易借、速貸寶、小肥羊、天天花、機有米 等。（網上圖片）

對此，中國人民大學高級研究員蔡凱龍今天也在外媒刊文指出，2015年起，中國開始出現手機上的現金貸；此後兩年，以學生為對象的校園貸迅速發展，並在2016年8月被整頓。

不過到了2017年，P2P（peer-to-peer）等網絡借貸再一次興盛。2018年，官方決定出重手，從法定利率上限、資金來源和行業准入牌照上嚴格控制，現金貸行業跌入低谷。

蔡凱龍說，在官方對現金貸嚴格整治一年多後，還有這麼多超利貸現象，根源就在於，龐大的無信用民眾短期借貸需求無法在正規市場得到滿足，不得不尋求非法地下金融。

他認為，監管單位在利率管控上應該彈性、務實，適當放寬資金來源，鼓勵申請合法牌照，讓合規的現金貸企業發展，擠壓非法放貸的空間。

（中央社）