習近平主持中央深改委會議：提高對外開放和外向型經濟發展水平

中央全面深化改革委員會第六次會議昨日（19日）下午在京召開，中共中央總書記、國家主席習近平以委員會主任身份在會上指，要更加注重抓好大開放，發揮共建「一帶一路」的引領帶動作用，完善基礎設施網絡，提高對外開放和外向型經濟發展水平。

會議強調，要完善高校和科研院所制度體系，強化成果導向。圖為習近平參觀北京大學科研成果。（新華網）

習近平在會上指出，今年改革發展面臨的風險挑戰較多，要把握形勢發展變化，化解突出矛盾和問題，穩妥有序推進改革。對改革過程中出現的新情況新問題，要深入調查研究，完善政策和制度設計。中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬寧、韓正出席會議。

強化高校科研以成果為導向

習近平又指，要完善高校和科研院所制度體系，強化成果導向，精簡科研項目管理流程，改革重大科技項目立項和組織實施機制，給予高校和科研院所更多自主權。要堅持國家目標導向，自覺服從服務於國家重大戰略需求，分類改革，精準施策，加強監管。會議審議通過了《關於擴大高校和科研院所科研相關自主權的若干意見》。

會議指出，要促進人工智能和實體經濟深度融合，構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟形態。（視覺中國）

人工智能構建新經濟形態

會上審議通過了《關於促進人工智能和實體經濟深度融合的指導意見》。會議指出，促進人工智能和實體經濟深度融合，要把握新一代人工智能發展的特點，堅持以市場需求為導向，以產業應用為目標，激發企業創新活力和內生動力，探索創新成果應用轉化的路徑和方法，構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟形態。

此外，會議亦審議通過了《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》，並指推進西部大開發形成新格局，要更加注重抓好大保護，把生態環境保護放到重要位置，堅持走生態優先、綠色發展的新路子。要更加注重推動高質量發展，貫徹落實新發展理念，深化供給側結構性改革，促進西部地區經濟社會發展與人口、資源、環境相協調。

《關於加強和改進鄉村治理的指導意見》、《關於深化公共資源交易平台整合共享的指導意見》、《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》、《關於加快推進公共法律服務體系建設的意見》、《關於深化消防執法改革的意見》亦在會上獲通過。

（央視新聞）