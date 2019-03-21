【有片】江蘇鹽城化工廠巨爆釀6死30重傷　當地錄得最高3.0級地震

江蘇鹽城市響水縣一化工園區內化工廠周四（21日）發生猛烈爆炸，當地消防人員隨即展開救援工作。截止傍晚7點，確認事故已造成死亡6人，重傷30人。同時生態環境部門已展開應急監測工作。 巧合的是，中國地震局官方微博當天通報稱，中國地震台網正式測定：3月21日14時48分在江蘇連雲港市灌南縣（北緯34.33度，東經119.73度）發生2.2級地震，震源深度0千米；3月21日14時48分在江蘇鹽城市響水縣附近（北緯34.34度，東經119.75度）發生3.0級左右地震。 因此有推測稱，這次爆炸事故引發了地震。由中國地圖可知，江蘇響水縣與江蘇灌南縣地理位置非常接近。據專家表示，震源深度0米大多是人為活動造成的地震。

爆炸現場一片狼藉。（微博）

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據報事緣一間位於響水縣陳家港鎮化工園區的化工廠出事，從網上流傳的片段後可見，其先是冒出火光，繼而就發生猛烈爆炸，濃煙沖上半天。另一段片則可見到現場一片狼藉，滿地黑色碎屑，爆炸威力之大，連附近數十輛車都扭曲變形。

網上流傳的圖片更可見附近住戶及學校的玻璃窗被震碎，有不少人浴血逃離現場，醫院擠滿傷者。

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據內地傳媒報道，涉事化工廠為專門生產農藥的「江蘇天嘉宜化工有限公司」，鹽城消防部門已接獲通知，救援人員正趕往現場，連雲港消防支隊亦有派人增援。

報道指，發生爆炸的是工廠內一個生產裝置，爆炸物質為「苯」。有住在雲港堆溝鎮的居民透露，事發時他正床上看小說，「開始的時候有聽到一聲小的爆炸聲，後來忽然傳來一陣非常大的爆炸聲，我們這兒周邊房子的窗戶玻璃都碎了，有的人家門都被衝壞了。」

另亦有目擊者指，現場附近有學校和幼稚園，事後情況混亂，不少人被破碎玻璃劃傷送院。公開信息顯示其範圍5公里內有近十所學校。一幼兒園負責人稱，門窗被震壞。市教育局人員告訴內媒，有學生在事件中受傷。

響水縣委宣傳部發布「響水天嘉宜化工爆炸情況匯報」，稱事故發生後，響水縣委、縣政府主要領導及相關人員第一時間趕赴現場，立即啟動應急預案，對受傷人員進行救護，同時有序開展事故救援、現場勘察、秩序維護等工作。

事故中的受傷人員正在接受治療。（網上圖片）

化工廠曾被國家安監總局通報13項安全隱患

據檢索發現，發生爆炸的天嘉宜化工廠，近幾年來曾多次因違反固體廢物管理制度等原因，被鹽城、響水環保部門處罰。

據國家應急管理部官網，2018年1月，國家安全監管總局曾對江蘇鹽城、連雲港等地危險化學品安全生產工作進行了督查，現場檢查了18家化工企業。

在向江蘇省安監局通報檢查結果的函件中，寫在第一個的就是本次發生爆炸的響水天嘉宜化工廠。當時國家安全監管總局檢查出天嘉宜化工廠13項問題，包括主要負責人未經安全知識和管理能力考核合格；儀表特殊作業人員僅有1人取證，無法滿足安全生產工作實際需要；現場詢問的操作員工不清楚裝置可燃氣體報警設置情況和報警後的應急處置措施；車間可燃氣體報警儀無現場光報警功能等等。

工商資料顯示，天嘉宜化工有限公司成立於2007年，經營範圍包括間羥基苯甲酸、苯甲醚、對叔丁基氯化苯等多種化工產品的生產和銷售。