【中朝海上通道】山東、遼寧與朝鮮南浦將開通豪華郵輪航線

渤海輪渡20日與朝鮮南浦特別市人民政府簽訂《戰略合作意向書》，將在兩地開通客貨滾裝航線、豪華郵輪航線。（網上圖片）

報道稱，朝鮮南浦特別市人民政府副委員長、副市長魯吉賢19日至20日到渤海輪渡進行了考察，雙方就適當時機在中國山東半島、遼東半島與朝鮮南浦港之間開通客貨滾裝航線、豪華郵輪航線進行了研討磋商，達成了共識。

據介紹，此次是依託中國「一帶一路」的發展戰略，合作打造、建設以煙台、南浦為核心的中朝貿易中心和平台。未來航線開通將極大地促進中朝兩國的貿易發展和人員往來，打通東北亞的海上運輸大通道。

資料顯示，南浦市是朝鮮西海岸的關口城市和工業城市，南浦港是平壤的西海關口，距首都平壤50公里左右，港區主要碼頭泊位有7個，可作為港口貨物周轉地，配備港口起重機等現代化的裝卸貨設備和提供港口運輸服務。

渤海輪渡鎖定中朝海上黃金航線獨家經營權。（資料圖片/視覺中國）

渤海輪渡則是主要從事客滾運輸、國際旅遊、國際客箱、融資租賃、燃油供應等業務。是亞洲規模最大、綜合運輸能力最強的客滾運輸企業。目前主要營運煙台至大連、蓬萊至旅順、龍口至旅順航線三條黃金航線。

據悉，中朝有1,000多公里的邊境線和海洋，目前兩國貿易大部分通過陸路和鐵路運輸。海上通道被打通後，中朝之間的關係將再次被外界聚焦。

（中證網）