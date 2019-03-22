湖北棗陽男子傷妻女後搶車亂撞釀6死8傷　被警方當場擊斃

今日（22日）清晨6時許，湖北省棗陽市一名男子在家傷害妻女後，再駕車撞向行人，造成至少6死8傷，男子其後被警方當場擊斃。目前傷者正在醫院接受治療。

有人被撞後倒在血泊中，醫生到場救治。（影片截圖）

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案發於棗陽市太平鎮姚崗街。網上流傳的影片顯示，案發現場有多人倒在血泊中，民警和醫生在場處置。有目擊者指出，撞人男子為姚崗街道某餐廳老闆，「當街搶了至少兩台車，然後開車亂撞，撞了長者和小童。」

棗陽市人民政府今日中午發布案件通報，指經初步查明，44歲疑犯崔立東是當地一間餐廳店主，今晨在家中傷害妻子、女兒後，駕車在姚崗佢區街道衝撞行人，致6人死亡（其中成年人5人，未成年人1人）、8人受傷（其中成年人4人、未成年人4人，包括疑犯妻子和女兒）。疑犯被趕到的民警當場擊斃。

通報稱，當地政府已啟動應急預案，組織相關部門全力救治傷者，做好案件偵查調查。

另據《北京青年報》消息，有認識崔立東的人透露，崔家中有一位年邁的母親，還有一個妻子和一個女兒，「女兒上初中，妻子得過腦血栓，有後遺症，現在可以自理。」

崔立東的鄰居稱，崔早上在開車撞人前幾小時，曾揮刀斬傷妻子，其後又刺傷女兒。另據當地居民表示，案發前一天曾看到崔半夜從派出所回來，「大概是沒解決好跟鄰居的事。他跟他鄰居鬧矛盾，剁了鄰居的手，鄰居的手上斷了幾根筋。」

（綜合報道）