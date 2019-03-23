【死傷枕藉】湖南旅遊巴自燃釀26死28傷　倖存者：一分鐘內陷火海

一輛從河南鄭州開出的雙層旅遊巴，周五（23日）晚上駛至常長公高速公路湖南常德漢壽縣太子廟服務區附近時，突然起火自燃，共導致26人死亡及28人受傷。傷者事後獲安排在當地3間醫院接受治療，兩名旅遊巴司機已被警方扣查。

旅遊巴突然自燃，生起熊熊大火。（網上圖片）

事發在當天晚上7時許，據其中一名倖存者薛先生透露，旅遊巴目的地是韶山市，車上乘客全都是要前往當地旅遊，「都是報團旅遊的，互相有認識的，也有不認識的。車上還有導遊，一路上還給我們講解韶山哪裏好玩。」

薛先生當時坐在車廂較前位置，而最先起火的則是後部，「後面先燒起來的，不一會兒整個車都燒了起來。」薛先生表示，當時車廂內有人突然大喊起火，回頭往後看去，就驚見車廂後部冒出熊熊大火。司機見狀立即停車，部分人從旅遊巴的前門落車，亦有人慌不擇路從後門落車，「不到一分鐘，整輛大巴已被大火吞噬。」

大批救援人員趕到拯救傷者。（新華社）

28名傷者被送院救治，大部分人是燒傷，部分則是逃生時摔傷骨折。據了解，旅遊巴核載59人，實際載客為56人，沒有超載，具體起火原因仍有待調查。

由於死傷人數眾多，湖南省政府高度重視，已指示要全力搶救傷者及做好善後工作，交通運輸部亦已派出工作組緊急趕赴現場。

（綜合報道）