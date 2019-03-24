「2019中國發展高層論壇」於3月24日舉行，中國人民銀行行長易綱出席，並就貨幣政策及金融創新議題回應提問。 據《澎湃新聞》報道，易綱表示，從中國的利率政策、存款準備金政策來看，現在的貨幣政策框架已經可以應對金融市場的進一步開放，使得外國投資者在中國市場更方便的投資、更有效的投資。

人行行長易綱：貨幣政策框架已可應對金融市場進一步開放。（中國發展高層論壇）

他又提到，自《中國人民銀行法》頒佈25年以來，貨幣政策是比較穩健的，過去25年的物價是比較穩定的。目前全世界的機構投資者希望根據指數配置人民幣資產，所以中國的金融市場要適應這個需求，把市場的方便、法律框架、監管、會計制度和稅收制度弄得更透明，使得市場更開放。

易綱強調，目前的框架可以把風險控制好，使得中國的貨幣政策更適應中國是全球經濟的一部分，更適應全球經濟一體化的要求，中國在貿易等方面已經融入全球，中國的貨幣政策和金融開放同樣要做到。

籲保護中小投資者的利益

至於金融科技所引起的監管問題，易綱認為，金融創新是好事，特別是當中一些技術的創新使成本降低，普惠金融推廣能讓老百姓受益。

他同時強調，金融業務是牌照業務，特別是公募，涉及融老百姓的錢來管理時，就涉及防範風險的問題，所以牌照業務要強調保護公眾利益，必須強調保護老百姓、尤其是中小存款人、中小投資者的利益。