【韓國瑜訪深圳】市委書記王偉中：讚賞韓接受九二共識

廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中24日（周日）晚上會晤高雄市長韓國瑜時稱，「九二共識」是兩岸關係存亡的定海神針、是打開兩岸的鑰匙；他並讚賞韓國瑜接受「九二共識」的立場。

深圳市委書記王偉中24日晚上會晤高雄市長韓國瑜一行。（中國台灣網）

深圳市委書記王偉中24日晚上會晤高雄市長韓國瑜一行。（中國台灣網）

這次會晤在五洲賓館舉行，王偉中在致詞時作以上表示。王偉中又表示，他注意到韓國瑜當選市長後，多次表達願意跟深圳交流的意願，他也願意跟高雄分享發展機遇，推動兩地在海洋、醫療、農特產品、旅遊文化與青年等務實交流。

韓國瑜致詞則表示，前海是特區中的特區，與世界接軌，高雄也提出了自由經濟貿易區，前海的發展思路值得高雄市借鑑。韓國瑜說，高雄方面提倡「南南合作」，在台灣南部開出兩條黃金線路，一條是往東南亞的新加坡等國，另一條是前往大陸的深圳、廈門等城市。

韓國瑜還強調，很多人在背後「酸言酸語，講些有的沒的，我們並不在乎，我們勇敢大步往前走」，就是希望將來幫高雄市及南台灣，打出一條更身輕靈活的道路。報道又指，深圳市長陳如桂一同與會，會晤結束後由王偉中宴請韓國瑜一行。

深圳市委書記王偉中24日晚上會晤高雄市長韓國瑜一行，雙方合影留念。（中國台灣網）

韓：樂意與深圳辦城市論壇

會後有媒體問到韓國瑜是否會與深圳舉辦「雙城論壇」？韓國瑜稱，深圳市委書記王偉中、市長陳如桂表示希望深圳和高雄能增加城市論壇，如果有可能，高雄方面非常樂意舉辦。韓國瑜又表示，期待在深圳、廈門簽到更多訂單。

此外，韓國瑜24日下午由澳門搭船前往深圳，報道指國台辦聯絡局長劉軍川及台灣立委許淑華前來迎接。韓國瑜一行人其後參觀「前海深港青年夢工場」，不過在正式參訪前先看了5分鐘影片，內容則是中共總書記習近平講話。

國台辦聯絡局長劉軍川（左一）在深圳迎接韓國瑜（左二）。（ETtoday新聞雲）

韓國瑜又與太太李佳芬、高雄副市長葉匡時等人，為「前海台灣青年創新創業基地」揭幕。此外，韓國瑜24日晚上又參訪深圳市民中心廣場燈光秀。

（中央社/ ETtoday新聞雲）