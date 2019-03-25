【韓國瑜訪深圳】再簽9億新台幣訂單　勸民進黨「別拖後腿」

正在深圳訪問的高雄市長韓國瑜獲高規格會見廣東省委副書記及深圳市委書記王偉中，又與深圳的企業簽訂了出售高雄農產品的訂單，價值2億元人民幣（約台幣9.2億元）。 另外韓國瑜早前在香港到訪中聯辦，今日（25日）下午又與國台辦主任劉結一會面，被質疑是出賣台灣，韓國瑜回應時自比孫悟空，強調是在賣水果拼經濟，勸台灣島內勿拖後腿。

韓國瑜到訪深圳，再獲2億元人民幣的農產品訂單。(高雄市政府提供)

韓國瑜上午在深圳的海吉星國際農產品物流園，見證高雄市與多間深圳企業簽約，深圳企業將在四年內採購高雄生產的農產品，共計兩億人民幣（約台幣9.2億元）；同時該公司還將提供兩個攤位給高雄市農會，推銷高雄農產品。雙方又在簽約後一起高叫「高雄發大財」的口號。

現場還擺放許多台灣水果，供來賓品嘗，韓國瑜在台上致詞時提到，台灣有一句話「搶了菜攤，丟了江山」，可見菜攤有多麼重要，他感謝深圳給高雄這個通路與商機。他又拿自己的名字開玩笑，指澳門和深圳都錯讀他的名字，但韓國瑜不介意，聲稱「做生意賺錢以和為貴，怎麼叫也沒關係，簽合約最重要。」

韓國瑜25日下午與劉結一會面。(資料圖片)

韓國瑜下午四時半會與國台辦主任劉結一會面，韓國瑜被記者問到，與劉結一的會面會否再惹來台灣內部批評，前行政院長賴清德也要求韓國瑜「賣農不賣身」，韓國瑜回應時強調自己動機非常單純，是希望助高雄農民漁民能夠改善生活，又指民進黨執政卻未能外銷農產品，是「豬八戒賣不了人心果」，勸喻民進黨勿拖後腿。

沒有辦法幫老百姓謀福利的話、沒有辦法幫老百姓衝訂單、沒有辦法幫農民漁民改善生活，就祝福就好，自己搶不到訂單、找不了通路還在後面抹黑跟酸言酸語，這是非常的無聊，我再說一遍，他豬八戒賣不了人參果，我孫悟空開始在賣，你有甚麼好扯後腿的？ 韓國瑜 高雄市長

韓國瑜早前到訪澳門，獲澳門賽馬會送上墨寶。(資料圖片)

韓國瑜又指，香港、澳門和深圳的經濟發展非常好，他提倡加強高雄與東南亞和中國大陸深圳、廈門等南方城市的「南南合作」路線是正確的，這次的訪問收穫很多，也結交了很多朋友。

韓國瑜早前在香港，簽下1至4年共7張農漁產品採購合約與1張備忘錄，總金額達人民幣5.8億元。第2站澳門也搶單入袋1.59億元，加上深圳的訂單已累積超過9億元訂單。