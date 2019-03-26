被控受賄逾3200萬　中宣部原副部長魯煒判囚14年

據新華社消息，浙江省寧波市中級人民法院26日公開宣判中宣部原副部長魯煒受賄一案，對被告人魯煒以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金人民幣300萬元人民幣（約合350萬元港幣）；對魯煒受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。魯煒當庭表示服從判決，不上訴。

中宣部前副部長、國家網信辦前主任魯煒曾被稱為是「網絡沙皇」，其在2017年年底落馬，成為中共十九大後的「首虎」。去年6月被以受賄罪起訴，魯煒在一審庭上表示認罪悔罪。（新華視點）

報道稱，經審理查明，2002年至2017年，被告人魯煒利用擔任新華社黨組成員、秘書長、副社長，北京市委常委、宣傳部部長、北京市副市長，國家互聯網信息辦公室主任，國務院新聞辦公室副主任，中央網絡安全和信息化領導小組辦公室主任，中央宣傳部副部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在網絡管理、企業經營、職務晉升及工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受、索取上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣3200萬餘元（約合3743萬港幣）。

寧波市中級人民法院認為，被告人魯煒的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑑於魯煒到案後，如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已大部分追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

（新華社）