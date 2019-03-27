【太招搖？】被綁架22歲中國留學生獲救　加媒：住豪宅駕林寶堅尼

加拿大22歲的中國留學生陸萬震（Wanzhen Lu，譯音）早前在安大略省馬克姆市（Markham）被人綁架擄走。 警方在周三（27日）確認，陸萬震已在格雷文赫斯特地區（Gravenhurst）被尋回，但受輕傷需送院接受治療。

陸萬震上周六（23日）晚在馬克姆市的一個地下停車場被人擄走。據警方公布的情況，擄走陸萬震的是3名身穿黑色上衣、頭戴黑帽的人，其中一人更持有電槍。陸萬震被多次電擊後，再被拖上一輛黑色客貨車後載走。包括客貨車司機在內，涉案共有4名疑犯。

警方憑目擊者提供的線索，事後在多倫多市內尋獲該車，但當時車上無人，前後車牌亦已被拆走，其後又在周二（26日）拘捕其中一名疑犯。

及至周三，警方再拘捕多一名35歲的疑犯，未幾陸萬震就被發現在格雷文赫斯特地區的一幢住宅附近出現，身受輕傷。陸萬震向屋主求救，隨後就被送院接受治療。

被綁時穿數千元Gucci狼頭外套

綜合當地傳媒報道，陸萬震在加拿大有時會用「Peter」作為名字，疑似是本人的IG則自稱是學生，擁有豪車林寶堅尼。事實上，綜合警方公布及當地傳媒消息，陸萬震在加拿大讀書期間，素來駕駛包括林寶堅尼及勞斯萊斯等名車出入，其失蹤當天的衣着亦全是名牌，包括有價值數千元的Gucci狼頭外套。陸萬震居住的地方是高級公寓，是新近交付的新樓，安全設施齊備。

警方認為案情「奇怪」

對於今次案件，警方認為案情「奇怪」，歹徒動機不明，未有提出贖金要求。至於陸萬震的父母已抵達多倫多，二人均對兒子被綁架感到震驚。

匪徒早早在停車場埋伏，看似十分了解陸萬震的生活習慣，且目標明確，只擄走陸萬震一人，被認為可能是熟人所為。案發時陸萬震與一名女性友人同行，但後者沒有受傷，僅受到驚嚇。

據了解，加拿大近年頻頻發生所謂的「贖金騙局」，不法之徒專門向有錢的中國留學生落手，騙取其家中的錢財，僅是2017年多倫多地區就至少有3名中國留學生受害。

（綜合報道）