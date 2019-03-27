赴塞班打工慘變「黑工」　7中國勞工起訴承包商販賣人口強迫勞動

多名中國勞工數年前前往塞班島參加一家賭場的建造工作，然而他們抵達塞班後就被沒收護照，亦不能拿到此前約定的薪水，此外還有人受工傷。近日，七名工人起訴了項目開發商及幾家勞務承包公司，指控他們販賣人口並強迫工人勞動。

建造中的博華「皇宮•塞班」項目。（網絡圖片）

起訴狀顯示，七名中國工人對金螳螂（北馬里安納群島）建築裝飾有限公司（以下簡稱「金螳螂」）、項目開發商以及另一家勞務承包商提起訴訟。

本案緣於美國塞班島的一個名為「博華皇宮•塞班」的娛樂度假村，包括一座豪華賭場和五星級酒店。這個項目的開發商是總部位於香港的博華太平洋國際控股有限公司（以下簡稱「博華太平洋」）。

博華太平洋把這個度假村的建造項目承包給了至少四個勞務承包商，分別是金螳螂、中冶國際工程集團有限公司（以下簡稱「中冶國際」）、南京倍立達新材料系統工程股份有限公司（以下簡稱「倍立達」）、以及神州長城國際工程有限公司（以下簡稱「神州長城」）。

起訴書披露，這幾位工人是通過中國公民短期免簽入境塞班島的政策，以遊客身份來到這裡的，但他們並不知道這個免簽政策只針對旅遊和商務活動，而不適用於務工。他們來到這裡後，個人護照被工程承包方沒收，並被告知他們是「黑工」，所以他們不能對任何人抱怨工作條件，否則他們會被遣返回國。另外，公司為了掩蓋雇傭黑工的事實，拒絕了多名慘遭重工傷的勞工就醫請求。

本案原告的一位代理律師何宜倫（Aaron Halegua）表示，相對官方登記在案的勞務派遣人數，目前在國外打「黑工」的中國勞工數量不得而知，他們並沒有獲得工作簽證，而只有旅遊簽證或者簽證已經過期。

兩年前，博華塞班島度假村項目的一名工人從賭場建築工地腳手架上跌落身亡，隨後美國聯邦調查局搜查了工地，發現了上百名沒有合法身份的中國勞工。

塞班島上的中國建築工人在賭場前抗議。（美聯社）

博華太平洋事後曾發表澄清公告說，聯邦調查局對集團外聘施工隊相關工程事故進行的調查，與博華太平洋及其員工無關。

吉林通化人劉春才2017年2月通過當地人介紹到塞班島打工。介紹人告訴他，在塞班一個月能掙到一萬五六千元，而且可以拿到落地簽。於是，他付了五萬多元仲介費並自費飛抵塞班島。

然而公司並沒有和他簽定任何合同，而他的護照也隨即被沒收。他前後做了58天工，總共只拿到3700多美元，遠不及介紹人當初承諾的工資。他還回憶說，期間他的食宿條件非常惡劣。

工人食物生蟲 宿舍24人一間房

「在這兒吃也吃不飽，做的餅子裡面都生蟲了還給這些工人吃。我住的那間工人宿舍住了24個人，還沒有空調，而這裡還很熱。」

2018年3月，美國勞工部宣布與金螳螂、中冶國際、倍立達、神州長城達成和解。這四家勞務承包公司將向數千名工人支付共計近一億元人民幣的未付工資和賠償。聲明說，除神州長城以外，其餘三家公司都利用了免簽入境項目非法雇傭了黑工，而為了到塞班島工作，這些工人普遍支付了幾萬元介紹費和機票費。

（自由亞洲電台）

塞班島位置：