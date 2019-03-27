失去獨生子女即變黑社會？　湘潭將失獨家庭列「掃黑對象」引公憤

一個老人若失去獨生子女，又或者患有嚴重精神疾病，社會和政府本應給予關愛和同情，然而竟然有地方將他們當黑社會看待？日前，湖南湘潭廣場街道福利社區在宣傳資料中將失獨家庭和精神疾病患者列入「掃黑對象」。此事被曝光後引起軒然大波，該社區宣稱這是「工作的失誤」，並表示道歉。

湖南湘潭廣場街道福利社區「掃黑除惡十類重點工作」中，把失獨家庭列為對象。（網絡圖片）

「失独家庭」指独生子女死亡，其父母不再生育、不能再生育或不愿意收养子女的家庭，人口專家曾預測，未來中國「失独家庭」或將超過一千萬。許多失獨老人年老無依，希望政府能夠給予幫助，而他們的生存狀況也引起廣泛關注。

日前，網民發現，湖南湘潭廣場街道福利社區宣傳展板宣傳的「掃黑除惡十類工作」中，「失獨家庭人員、重性精神病患者等重點監管對象」赫然在列。

今年64歲的湘潭市民童先生幾年前失去了自己獨子，有朋友把這塊宣傳板拍照發給他，他看到後非常氣憤，認為自己即使表達訴求，也都是合情合理的，國家有關部門都接待並答覆，沒想到社區卻將他們列為「掃黑對象」。

「失独家庭」指独生子女死亡，其父母不再生育、不能再生育或不愿意收养子女的家庭，人口專家曾預測，未來中國「失独家庭」或將超過一千萬。

3月26日早上，湘潭市其他幾位失獨家庭也到現場去看，發現在福利社區的一些街道顯眼的位置，隨處可見這個範本的宣傳展板，大約有20多塊。大家取下展板找到雨湖區政府，要求給出一個說法。

童先生說，雨湖區衛生健康局副局長陳劍光和雨湖區接待辦的領導，接待了部分失獨家庭代表，陳劍光解釋展板由社區製作，出現這樣的描述是「工作的失誤」，並起身向大家鞠躬道歉。

童先生說，大家對有關單位的處理態度「比較滿意」，但並不接受「工作失誤」的說法。失獨家庭代表要求有關部門繼續對展板宣傳內容的製作過程進行調查，儘快確認責任人，並公開道歉，杜絕此類事件再次發生。

有許多失獨人士曾組織上訪活動，要求政府幫助解決養老等問題。（資料圖片）

福利社區一位工作人員告訴媒體，由於宣傳內容不妥，已及時將這些展板撤下。

雨湖區衛生健康局副局長陳劍光說，區裡相關單位一直在跟失獨家庭溝通，協調處理此事，很快還將召集失獨家庭，通報調查和處理的情況。

（澎湃新聞）

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