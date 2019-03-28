【博鰲論壇】李克強：外商投資法配套法規會對港澳台作具體規定

中國2019年首場主場外交——博鰲亞洲論壇2019年年會26日至29日在海南博鰲舉行。國務院總理李克強今天（28日）出席「年會開幕式，並發表主旨演講。本屆年會的主題是「共同命運 共同行動 共同發展」。

針對《外商投資法》，李克強發言時表示，中國將加快制定配套措施，便利外商到中國創業，同時加強知識產權保護。

李克強在開幕式上表示，《外商投資法》2020年元旦實施，目前正加緊制定配套法規。中國將進一步便利外商投資企業在中國舉辦創業投資，設立投資性公司，完善有利於外國投資者對上市公司戰略投資、併購境內企業的相關規定，為境外投資和交易中國債券創造更便利的條件。當中，中國今年將繼續擴大金融業等服務業的對外開放，目前正在加快推進銀行證券和保險業對外資全面放開市場准入。

李克強指出，今年外資銀行業的範圍將大幅擴大，中國對外資的證券公司和保險經紀公司的業務範圍不再單獨設限，而征信信用評級服務、銀行卡結算和非銀行支付的准入限制亦會大幅放寬。李克強強調，這些舉措今年要有比較大的力度落實到位。

博鰲論壇開幕式現場。

李克強說，《外商投資法》當中會對港澳台的投資作出明確具體規定，過去實施且具體有效的優惠政策不會改變，而且要讓港澳台投資的合法權益得到更有效保障、更多發展機遇。他表示，會進一步放寬港澳台投資的市場准入，並會更進一步便利內地與港澳人員流動，不斷改善港澳台同胞投資興業、學習工作及生活的環境。六月底前亦會再次修訂外商准入的負面清單。

國務院總理李克強發表主旨演講。

李克強還指出，中國關稅水平去年明顯降低，今年要明顯降低通關成本，提高通關效益，向國際先進水平對標。

另一方面，李克強強調，加強知識產權保護是中國的一貫立場。中國國務院已提請全國人大修改專利法修正草案，引入加倍懲罰的賠償機制，大幅提高法定賠償額，目的在於讓嚴重侵權假冒者承擔付不起的代價。