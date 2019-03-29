西安地鐵三號線劣質電纜案宣判　供應商罰款3050萬負責人判囚終身

陝西西安地鐵三號線在2017年被爆出電纜偷工減料醜聞，存在安全隱患，引起社會關注。當地政府展開調查後，發現涉事陝西奧凱電纜有限公司所供應的多個型號電纜，抽檢結果均不合格，多名負責人因涉嫌行賄等罪被起訴。 西安市中級法院周五（29日）一審宣判，陝西奧凱電纜有限公司犯生產、銷售偽劣產品罪及單位行賄罪，數罪並罰，罰款3050萬元（人民幣．下同），法人代表王志偉犯則被判處無期徒刑及罰款2150萬元，另其餘7名被告則分別判處有期徒刑7年至12年3個月不等的刑期，並處罰金。

西安地鐵三號線此前所使用的電纜由奧凱電纜有限公司提供。（資料圖片/視覺中國）

西安中院指，經審理查明，2015年2月至7月期間，奧凱先後與西安地鐵三號線8個標段施工單位簽訂低壓電力電纜供貨合同。王志偉為降低生產成本，決定以不合格電纜冒充合格電纜銷售，獲取非法利益。同時，奧凱因產能不足，流動資金緊張等原因，還通過其他企業代為生產不符合國家標準的電纜，再貼上奧凱的名稱、品牌、合格證後銷往西安地鐵相關施工單位。

其餘被告韓增永、趙志剛、李慶、王堪吉、楊振東、張慶忠、張國玉明知奧凱生產、銷售不符合國家標準的電纜，仍參與制定生產工藝、安排生產、出具合格證、對外銷售、支付資金等各個環節。經審計，奧凱銷售所涉及的不合格電纜金額約為3840萬元，庫存待售不合格電纜金額約為229萬元。

西安市中級法院29日公開宣判「奧凱問題電纜案」。（西安中院）

另查明，奧凱為謀取不正當利益，通過王志偉、趙志剛、韓增永、王堪吉向14名國家工作人員行賄共計42.7萬元。王志偉在擔任長江高科電纜代理銷售人員期間，為謀取不正當利益，給予3名國家工作人員財物共計58萬元。

奧凱的法人代表王志偉曾在鏡頭前下跪道歉。 (視頻截圖)

據悉，「奧凱問題電纜」一事曝光後，國務院曾嚴厲問責，在2017年6月問責處理相關地方職能部門122名責任人，包括廳級16人、處級58人。涉事的原西安地鐵辦副總唐宏波因涉嫌犯受賄罪，2018年6月已被西安市中級人民法院判處有期徒刑5年。

（綜合報道）