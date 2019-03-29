【華為風波】董事長郭平：美國「吃相難看」　外部壓力令華為變強

即時中國
撰文：
最後更新日期：

華為周五（29日）在深圳總部發布2018年財報，針對美國近段時間在西方盟友國家遊說在5G建設中放棄華為的設備和產品，華為輪值董事長郭平在會上直言，美國的做法出於甚麼樣的目的是心知肚明，「美國吃相難看。」

他還說，外部的壓力能讓華為不斷改善產品的安全性和改善公司的運營，也能讓華為變得更強，美國的壓力不會讓華為停止前進的腳步。

華為公布2018年財報，去年總收入7212億元﹙折合約1070億美元），按年上升19.5%，收入首次突破1000億美元大關。（新浪科技）

而在談到面臨美國打壓，華為是否會考慮調整董事會成員，比如加入非中國籍董事，或者遷移總部的問題時，郭平表示，這關係到誰擁有華為。他強調，華為是9萬多員工共同擁有的華為。華為如果做出任何間諜行為，這挑戰了華為的基本能力和常識，也不會被9萬多名股東允許。

郭平又指，以美國的情報能力，誰擁有和控制華為，這些資訊都不是秘密，「我們在全世界絕大部分國家是受到歡迎的，為當地貢獻就業和稅收，華為是世界需要的企業。」他還說，現在是互聯網時代，美國在很多領域獲得領先，也不妨讓別國家在一些領域獲得成長，美國要接受其它國家的公司能夠成長的事實。

（環球時報／新浪科技）

華為去年收入首破千億美元　公司︰網路安全與隱私保護置最優先
【華為風波】英政府報告指華為設備存重大技術問題
華為中興被日本「封殺」　商務部：希望日方公平對待中國企業
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。