北京密雲森林起火900人緊急撲救　森防辦要求嚴控林區上墳燒紙

北京密雲太保莊村南山今天（30日）中午12時突發山火，由於風勢較大，導致火情迅速向平谷方向蔓延。 根據北京平谷官方微信「幸福平谷」通報，約有900人到現場參與救援。密雲區境內明火下午15時30分已撲滅，其他滅火工作仍在進行中。據了解，目前火情距離村莊較遠，暫不對附近村莊安全構成威脅。

北京密雲太保莊村南山突發山火，蔓延至平谷。（影片截圖）

通報稱，密雲發生火情後，平谷區啟動應急響應機制，區應急管理局、消防、園林、公安、屬地政府等部門300餘人迅速到位，開展滅火工作。經北京市森林防火指揮中心調度，密雲、順義、懷柔的森林滅火隊伍和延慶、懷柔森林武警近600人到現場參與救援。在風勢較大的情況下，消防隊員的撲救面臨極大挑戰。

山西沁源縣王陶鄉29日發生森林大火，現場火光衝天。（網絡圖片）

清明節將至，民俗祭祀、春耕生產用火迭加。內地近期多地發生山林火災。山西沁源縣半個月內就發生了兩宗森林大火，其中王陶鄉昨日（29日）發生的山火至今仍在撲救，而沁河鎮南石村本月14日發生的森林火災最終導致6名消防員殉職。

據應急管理部官方微信號消息，近日國家森林草原防滅火指揮部辦公室也發出緊急通知，對清明節期間森林草原火災防控工作進行專題部署，要求嚴控林區牧區上墳燒紙、焚燒秸稈、燃放煙花爆竹點放孔明燈等行為。

（綜合報道）