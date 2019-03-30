AI產業火熱人才短缺　教育部核准35所高校成立人工智能專業

為大力發展AI產業，中國教育部近日公佈了2018年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，內地共有35所大學成為首批獲准設立人工智能系，料未來這些學位授予的門類為工學。

為發展國內人工智能專業，教育部近期一口氣核准了35所高校成立人工智能系。（VCG）

依教育部29日公佈的高校新增審批專業列表顯示，獲准設立人工智能學科的大學包括：吉林大學、天津大學、上海交通大學、同濟大學、南京大學、廈門大學、武漢理工大學、北京理工大學等35所名校。

除此之外，還批准了96所高校「智能科學與技術」專業，203所高校獲批「數據科學與大數據技術」專業，25所高校獲批「大數據管理與應用」專業，101所高校獲批「機器人工程」專業，25所學校獲批「網絡空間安全」專業，14所學校獲批「物聯網工程」專業等相關科系。

據了解，教育部如此緊鑼密鼓的設置人工智能相關專業，除了隨著這幾年人工智能火熱，其實更迫切的是，中國在人工智能領域的人才短缺。

人工智能帶來的產業變革已經開始影響生產生活的多個方面，比如在城市交通、醫療、自動駕駛等方面的應用。（視覺中國）

也因此，無論是去（2018）年 4 月，教育部印發的《高等學校人工智能創新行動計畫》，或是今（2019）年全國兩會的提案，甚至在近期的3月23日至25日召開的2019中國發展高層論壇上，都可清楚觀察「人工智能」都是熱門討論的議題。

即便在早前的世界知識產權組織（WIPO）1月底公布的報告指出，中國、美國、日本在全球人工智能領域的專利申請處於領先地位。而中國的學術機構相關專利申請量，更是遙遙領先各國。

然而，礙於國內過去人工智能並非一級學科，且與計算機科學、控制學、軟件工程及統計數學等專業高度關聯，使得相關專業教學與科研活動大多分散於其他一級學科中。對此，中國人工智能學會常務副理事長楊放春直言形容，「國內教育存在著高開低走、碎片化、低水平重複的問題，嚴重阻礙了中國智能科學與技術的發展和智能技術人才的培養。」

與此同時，在新一輪科技革命和產業變革的條件下，再加上國際對官方提出的「中國製造2025」有些「看法」，有論者認為，「不如從基本層面出發，解決既定行業人力『短板』的需求。」

以目前來看，內地高校正如火如荼的擴張人工智能專業，看似件好事，但中國工程院院士鄭南寧不免擔憂「事倍功半」，並提出幾點問題注意，像是教師團隊的組成、課程體系的建設，產教融合、著眼未來以及本科生和研究生培養的有機結合。否則，怕是政府砸下大資源，徒勞無功。