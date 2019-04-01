中國成功發射第二代數據中繼衛星系統首星　官媒：多方面顯著進步

昨晚（31日）11時51分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，將人造衛星「天鏈二號01星」送入太空，並成功進入地球同步軌道。

中國成功發射第二代數據中繼衛星系統首星。（新華社）

「天鏈二號01星」是中國第二代數據中繼衛星系統的第一顆衛星，將為載人航天器、衛星、運載火箭以及非航天器用戶提供數據中繼、測控和傳輸等服務。

「天鏈二號01星」和長征三號乙運載火箭，分別由中國航天科技集團有限公司所屬中國空間技術研究院、中國運載火箭技術研究院研製。同時，這次也是長征系列運載火箭的第301次發射升空。

未來將實現組網運行

官方《新華社》介紹，天鏈二號中繼衛星系統在任務規劃、系統管理、業務運行上相比天鏈一號中繼衛星系統取得顯著進步，數據傳輸速率和多目標服務能力也有較大提升，將對提高中低軌衛星、載人航天器信息回傳時效性、在軌運行安全性和任務實施靈活性發揮重要作用。

「天鏈二號01星」總設計師趙宏亦指，該衛星配有多副新型天線，這使它的數據傳輸能力較上一代天鏈衛星有很大提升，傳輸速率增加了一倍。此外，「天鏈二號01星」的自主能力得到增強，並增加多目標任務調度功能，可以自動接收多目標任務，並自主排序完成。

據天鏈二號衛星系統發展規劃，01星發射成功後，後續將啟動02星、03星的研製，未來將實現組網運行，在中國天基測控和信息傳輸領域發揮更大作用。