【布吉沉船】涉事兩旅行機構願賠800萬　遇難者家屬不滿將起訴

去年7月5日，載有逾100名中國遊客的觀光船「鳳凰號」在泰國布吉島附近海域翻沉，導致47人死亡。 事件發生已超過8個月，兩間涉事的旅行機構仍未與部分遇難者家屬就賠償問題達成共識。家屬一方表示，將繼續通過訴訟途徑維護自己的權益。

布吉沉船事故造成47名中國人遇難。（資料圖片）

布吉沉船事件發生後，12名遇難者的家屬及兩名倖存者委託公益律師團隊，向涉事的旅遊平台「馬蜂窩」及旅行社「深之旅」提出索賠訴訟。昨日（1日），法院對涉訴雙方進行調解，但未能達成一致。家屬方表示將繼續通過訴訟途徑維護自己的權益。

倖存者阿雄（化名）表示，自己當時和哥哥、姐姐以及3位朋友一起到泰國散心，但除了自己外，其他人全部在事件中身亡。他回憶道，從事故發生後至起訴立案，涉事旅行社「深之旅」一直沒有主動聯繫過他，甚至還有工作人員表示「別再煩我」。

遇難者家屬：肯定不能接受

阿雄稱，涉案全部遇難者共計1700多萬元（人民幣，下同）的賠償款，經過調解，他們提出按照70%賠償的方案，也就是1200多萬元，但兩間旅行機構卻只願意賠償800萬元，其中還要包括泰國方面給出的賠償金以及旅行社近500萬元的保險金。

阿雄又說，對方告知他有7天的時間考慮，但他們一方表示「肯定不能接受」，「這相當於給我們的賠償打了對折，家屬中有人需要同時撫養三個孩子以及贍養兩個老人，按照他們的說法只能分到100萬元左右。」他表示，將會通過訴訟途徑繼續維護合法權益，也是給遇難者一個交代。