【杭州保姆縱火案】林生斌與物業和解：回憶太痛苦，想要了結

4月2日，杭州市中級人民法院通報，保姆縱火案受害人家屬林生斌已就生命權糾紛一案與綠城物業服務集團有限公司等單位達成調解協定。 林家的代理律師林傑表示雙方就賠償金額達成了一致，但數字不方便透露，「林先生身心也比較累，他期待過平靜的生活，所以也希望儘快的結束這個事情。」 此前，林生斌向法院提起生命權糾紛民事訴訟，起訴綠城物業公司等9方，索賠1.3億元（人民幣，下同）。

林生斌發微博稱，「致一直關心我的社會各界，案件結束了。衷心感謝大家近兩年來，對我及家人的關心理解和愛護。」

據杭州中院通報，原告林生斌、朱恒仁（受害人家屬）等人於2019年3月18日向本院申請撤回對中建三局集團有限公司、浙江綠城東方建築設計有限公司等六被告的起訴，本院經審查予以准許。經法院主持調解，原告方與被告綠城物業服務集團有限公司、杭州綠城海企實業有限公司已就本案糾紛達成調解協定，上述兩單位也已全面履行調解協議確定的義務。

4月2日上午，林生斌發微博稱，「致一直關心我的社會各界，案件結束了。衷心感謝大家近兩年來，對我及家人的關心理解和愛護。」

莫煥晶縱火刑事案件二審開庭後，2018年5月21日，林生斌向法院提起生命權糾紛民事訴訟，起訴綠城物業公司、開發、施工、監理和消防等9方，索賠1.3億元。

林生斌代理律師林傑告訴記者，1.3億元是此前起訴的金額，其中很大一部分是精神損失賠償，雙方目前已就民事訴訟達成和解協定，在這之後暫時不會考慮其他訴訟。「我們也得到了我們希望賠償的，認可了這個數字，所以就撤訴了」。

至於達成和解的賠償金額，林傑告訴記者，「調解的數位是簽了保密協定，也不好透露給媒體。」

林傑說：「除了已達成調解協定，林生斌同意撤訴的另一個主要原因是也想結束此事——近兩年了，每次提到都會勾起他痛苦的回憶。到目前，該案的刑事、民事訴訟都已告一段落，接下來，他會平靜一段時間，然後開始新生活。林先生讓我代表他，對長期以來關心案件進展的社會各界表示感謝。」

（南方都市報、澎湃新聞）