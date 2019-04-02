【中美貿易戰】美媒：談判近尾聲　美要求中國修改網絡安全法

據美媒《華爾街日報》周一（1日）透露，美國貿易談判代表日前在與中國方面的貿易戰談判中，將目標對準中國的《網絡安全法》，雙方代表就是否修改中國嚴格的網絡安全法爭論不休。

為期兩日的中美第八輪高級別貿易談判於3月29日在北京結束，新華社表示雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展。（路透社）

報道指出，中美雙方正致力於解決深層次分歧，結束已持續一年的關稅戰，而特朗普（Donald Trump）政府一直敦促中國放寬對美國公司，尤其是大型科技公司的限制，指這些公司在這一全球第二大經濟體中處於不公平的劣勢。

報道援引消息人士透露，美國貿易談判代表團與中國國務院副總理劉鶴上周五（3月29日）會面談判，議程聚焦在中國的資訊安全法規、跨境資料流動以及雲端服務等高科技領域相關問題。

報道指，華盛頓官員已表示，中國的網絡安全法給在華運營的美國企業帶來了嚴峻的挑戰，因為該法律要求這些企業將敏感資料儲存在中國境內，並要求它們傾向選用中國的網絡設備取代外國設備。上述知情人士透露，中國官員近幾周表現出討論這些問題的意願，嘗試為達成貿易協議掃清最後的障礙，他們此前將這些問題視為談判禁區。

報道指，中美雙方代表就是否修改中國嚴格的網絡安全法爭論不休。（視覺中國）

指跨國公司在華營運受阻

報道指出，自2017年6月網絡安全法頒布以來，中國有關部門已制定數百條管理軟件、路由器、網絡交換器和防火牆等產品的規則和標準，使得跨國公司在華營運更加困難。

報道進一步指，外國企業尤其關心對關鍵資訊基礎設施營運商進行嚴格安全檢查、以確保數據系統安全可控的要求。到目前為止，北京方面尚未具體說明這些營運商範疇，但將其廣泛定義為所擁有數據一旦洩露就會對國家安全和公眾利益構成威脅的公司。

據報道指出，在中國營運的美國公司，不論是科技公司，還是銀行或能源公司，不得不將網絡數據儲存在中國，而且很多時候還必須向中國供應商購買伺服器、路由器以及其他設備，違規的公司可能會被吊銷經營許可和執照。

（法廣／華爾街日報）