廣電總局推未成年人節目新規：禁止宣傳早戀　不得炒作明星子女

國家廣播電視總局公布《未成年人節目管理規定》（以下簡稱《規定》），將會在2019年4月30日起正式施行。廣播電視主管部門將建立未成年人節目監聽監看制度，加強對未成年人節目的監督管理。 《規定》又提未成人節目的內容弘社會主義核心價值及中華傳統文化，並不得宣揚童星效應或炒作明星子女。

廣電總局於網上發生最新的未成年人節目管理規定，並於4月30日起實施。(網站截圖)

廣電總局的《規定》有40條，其中明確規定未成年人節目不得含有渲染暴力、血腥、恐怖，教唆犯罪或者傳授犯罪方法；除健康、科學的性教育之外的涉性話題、畫面；肯定、讚許未成年人早戀；詆毀、歪曲或者以不當方式表現中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化；歪曲民族歷史或者民族歷史人物，歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神；美化曾入侵中國的國家、事件、人物等16項內容。同時又鼓勵製作人在未成年人節目中培育和弘揚社會主義核心價值觀；弘揚中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化等共9項。

陳小春兒子（中）日後再登上內地節目，或不可用洋名Jasper，而要被稱呼為陳胤捷。(網上圖片)

上國產原創節目不得使用外文姓名

另外《規定》又明確限制在節目中不可利用未成人作商業宣傳的，亦不得宣揚童星效應、炒作或包裝明星的子女。有未成年人參的歌唱類選拔節目、真人秀、訪談節目亦要符合國務院廣播電視主管部門的要求，在競賽類的節目中要嚴格控制，不得設置過高物質獎勵，亦不得詢未成年參賽者失敗退出的感受。

《規定》中亦提到國產的原創節目要積極體驗中華文化元素，使用外國的人名、地名、服裝、形象等要符合劇情需要。按相關規定，若《爸爸去哪兒》播放新一季，陳小春的兒子慣被稱呼為Jasper，日後或只能叫陳胤捷。

禸地電視台的未成年人頻道需要按規定每日播放國產動畫。(網上圖片)

未成年人專門頻道每日要播國產動畫

另外，電視台或電台的未成年人專門頻道或頻率，在每日下午5時至晚上10時，應播出國產動畫片或其他未成人節目，不得播放影視集或引進節目。

《規定》會於4月30日起實施。廣電總局新聞發言人指，《規定》通過多種管理手段，推動未成年人節目堅持正確導向，提高節目質量。對於違反《規定》的行為，由廣播電視主管部門給予警告、罰款或者依據《廣播電視管理條例》給予行政處罰，對於負有責任的主管人員或者直接責任人員亦會被處分。