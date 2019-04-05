中國駐緬大使為中國遠征軍紀念碑揭幕並祭掃先烈

4月4日，中國駐緬甸大使館、在緬中國遠征軍後裔、華人華僑、中資企業代表與中國留學生等一行，驅車240餘公里趕赴緬甸東吁（Taungoo，也稱同古）為修葺一新的中國遠征軍紀念碑和紀念館舉行揭幕和啟用儀式。

中國遠征軍在緬甸芒友舉行典禮。（資料圖片）

中國駐緬甸大使洪亮在致辭中說：「77年前，為了保衛中國抗戰大後方，為了支援世界反法西斯同盟的正義事業，中國遠征軍將士們毅然開赴緬甸戰場，英勇抗擊日本侵略者。就在我們腳下的這片土地，戴安瀾將軍率領200師的壯士，同四倍於己的日軍激戰十餘天，殲敵5000餘人，取得了遠征軍入緬作戰的首次勝利。同古保衛戰，振奮人心，彪炳史冊。」

洪亮表示，每逢清明，我們都齊聚東吁，在中國遠征軍紀念碑前祭掃先烈。根據遠征軍後裔和當地華人華僑的建議，中國大使館重修了紀念碑和紀念館，並對舊碑主體進行了妥善保存，新碑面朝北方，表明烈士們永遠心向祖國、心系故土。

中國遠征軍是抗日戰爭期間，國民政府為支援英國軍隊在緬甸殖民地對抗日軍及保衛中國西南大後方補給線安全，而組建、出國作戰的部隊。

中國遠征軍1942年入緬，當年作戰失利後大部分退回雲南，一部撤至印度。1943年4月，中國重建遠征軍司令長官部，後稱滇西遠征軍，而撤至印度的軍隊則稱中國駐印軍。此後兩軍對日軍發動反攻，1945年1月27日，兩軍成功會師。3月，遠征軍完成了打通滇緬公路的任務後撤回國內。戰爭期間，中國遠征軍傷亡官兵約6.7萬人。

（綜合報道）