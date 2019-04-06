返工打機名正言順　內地新增13個職業：電子競技員平均月入逾萬

近年來電子競技等新興產業發展迅速，繼內地高校推出電競專業後，電競相關行業職位也被正名。4月1日，人力資源和社會保障部、市場監管總局、統計局正式向社會發布13個新職業信息，其中就包括電子競技員和電子競技運營師等職位。

數據顯示，去年內地電競産業規模已經超過912億元人民幣，電競用戶規模達到了4.28億人。（資料圖片/視覺中國）

數據顯示，目前內地電競從業者的平均薪資達到了1.1萬元人民幣（約合1.3萬港幣），但現在內地職業電競選手僅5萬人，崗位空缺已高達26萬，預計到明年，缺口將擴大至50萬。

而根據官方定義，電子競技員是從事不同類型電子競技項目比賽、陪練、體驗及活動表演的人員，主要工作任務包括5項：參加電競比賽、進行專業化的電子競訓練、研究和分析電競數據、設計和策劃電競游戲，以及參與電競活動的表演。

打機也可以「務正業」，自然引起網民熱議：

「能得到國家的認可，不容易啊！」 「職業選手的訓練，真的不是有的人以爲的可以一直打遊戲這麽爽。」 「需要考證嗎？」 「爲了電競運營師考研！」

無人機駕駛員也是本次新增的職業之一。（資料圖片/視覺中國）

據介紹，其他新增的職業還包括，人工智能工程技術人員、物聯網工程技術人員、大數據工程技術人員、雲計算工程技術人員、數字化管理師、建築信息模型技術員、無人機駕駛員、農業經理人、物聯網安裝調試員、工業機器人系統操作員和工業機器人系統運維員。這也是自2015年以來，國家職業分類大典頒布的首批新職業。

（綜合報道）