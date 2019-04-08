【林奕含案】狼師陳星疑改名在陸授課　福州教育局：關停線上平台

有大陸網民日前爆料稱，曾被指涉嫌誘姦台灣作家林奕含的教師陳星疑似改名「陳藝」，在福建福州「一飛教育培訓學校」授課。事件引起大量關注，有網民就批評涉事學校「引狼入室」。 福州市教育局周一（8日）發布對涉事學校「涉聘台籍爭議培訓教師」一事的回應，指該局與福州鼓樓區教育局成立聯合調查組，調查發現陳星曾透過該校的網絡平台「陳藝國文」作了4次教學經驗分享，但對象僅為教師和學生家長。教育局決定，關停涉事的線上平台，並責成該校作出整改。

台灣作家林奕含（左）和補習教師陳星（右）。（資料圖片）

福州教育局指出，聯合調查組採取約談該校法人和營運人員、調閱相關記錄等方式，排除陳星與該校的簽約合作或聘任關係，以及陳星線下為學生上課、該校組織學生線上聽陳星授課的情況。但不排除教學培訓過程宣傳不當情形，排除陳星與「陳藝國文」線上平台的網傳關聯和資金往來。

教育局又指，涉事培訓學校2018年3月3日邀請部分台灣教師進行營運及教學方法經驗交流，交流成員包括陳星。期間，陳星和其它多名來訪教師一同在該培訓學校作了教學經驗分享，累計時長2小時左右。交流結束後，該校法人向台灣的劉姓帶隊教師提出師資培訓請求，並獲得對方同意。

陳星線上直播授課截圖。（福州一飛外語學校微信公眾號）

教育局：陳星授課對象為老師和家長

教育局稱，涉事學校當月13日開通線上教育平台，自行取名「陳藝國文」。同年3月29日、4月12日、5月1日、5月17日，陳星在台灣4次通過該平台作了教育教學經驗分享培訓，每次時長1小時左右，對象是該機構老師和少量熱愛國學的家長，但陳星沒有收取授課費用。4次網絡培訓結束後，該機構繼續在此平台上開展了線上閱讀課程，期間陳星沒有直接或間接在此平台教學。

聯合調查組還要求涉事培訓學校於4月7日關停了「陳藝國文」線上平台，並責成該機構立即深入整改，及時提交整改報告，並將依法依規對其作出相應處理。同時，教育局將認真聽取網民意見呼聲，全面深入查找外聘師資和外請報告上的薄弱環節，嚴格審批、規範程序，繼續對師風師德建設問題採取零容忍態度。

（福州市教育局）