內蒙古多名牧民因草場糾紛上訪被行拘　當地學校警告不得網上妄議

被拘留的內蒙古牧民。（網上圖片）

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內蒙古通遼市、興安盟等多位牧民，因草場糾紛等多項訴求前往呼和浩特市上訪，卻被公安以「尋釁滋事罪」處以行政拘留。

當地有學校教師透露，目前形勢緊張，學校領導警告教師不得在互聯網上「妄議黨和國家領導人」。

網傳「拘留通知書」顯示，內蒙古自治區有牧民被處以行政拘留10日，理由是「尋釁滋事」。（網上圖片）

網傳「拘留通知書」顯示，內蒙古自治區通遼市扎魯特旗3位牧民因到呼和浩特市上訪，被當地公安帶回居住地，並處以行政拘留10日，理由是「尋釁滋事」。當地多位牧民稱，上述牧民被處以行政拘留，當局除了試圖阻止他們上訪，還報復他們與呼和浩特維權人士新娜會面。

新娜就事件表示，三名被拘留牧民的家屬致電給他，稱其被捕的一個原因是跟他有聯繫，「跟我聯繫的人多了，都沒有拘留，為什麼要把他們三個人拘留？」

此外內蒙古興安盟科右中旗3位村民也因為上訪被公安行政拘留10日或15日。新娜說，這3名村民都是因為到北京上訪，後被截訪人員截下或騙回當地，再處以行政拘留。

教師在微信發言被公安傳喚

有蒙古族中學教師指，現在公安「動不動就抓人」，她因在微信發言，上周被公安傳喚。校方也警告教師不得妄議黨和國家領導人：「這麼看來現在局勢好像對言論或者媒體管控得很嚴厲，就只發了一張圖片，他（公安）就給我定一個尋釁滋事罪。我們單位星期一開會還警告，不能妄議黨和國家領導人，我們校長召集開會。」
 

（自由亞洲電台）

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