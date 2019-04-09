【耳念珠菌】內地已確認18例感染病例　專家指爆發性流行可能性低

一種名為「耳念珠菌」（Candida auris）的高抗藥性真菌神秘地在全球擴散，不但難以根治，致死率高達60%，患者會在感染後90日內死亡，情況不容忽視。美國疾病管制暨預防中心（CDC）已將「耳念珠菌」列入緊急威脅名單。 目前中國內地已確認18例「耳念珠菌」臨床感染病例。

據《中國新聞周刊》今天（9日）報道，中國工程院院士、第二軍醫大學長征醫院皮膚科教授廖萬清早前表示，「截至目前，中國已確認18例超級真菌臨床感染病例，這裡說的『超級真菌』指的是耳念珠菌。我們還在持續監測，但總體上還沒有出現美國那樣的爆發性流行感染。」

培養皿中的耳念珠菌。（美國疾病控制及預防中心）

報道指，2018年中國發現首例耳念珠菌臨床感染病例，後來中國軍事醫學科學院也鑒定出2例，中國醫科大學附屬第一醫院檢驗科主任尚紅及其醫療團隊鑒定出了15例，至此中國內地共確認18例耳念珠菌臨床感染病例。

目前耳念珠菌的來源尚不明確，中國研究員們普遍認為，這是新近進化出來的、快速適應人體宿主環境能力的新物種，主要引起血液感染，致死率高達60%。這種超級真菌對免疫系統不成熟或受損的人最致命，包括新生兒和老年人。

為了應對可能的疫情爆發，今天（9日）上午，第二軍醫大學長征醫院專門就此舉行研討會。參會的一位專家表示，耳念珠菌對健康人不會造成太大的影響。真菌感染主要發生醫院內，集中在免疫力低下的人群，如ICU病房等場所。

廖萬清表示，目前看大多感染者會有原因不明的發高燒，各種藥物治療無效，並伴隨各種器官衰竭、呼吸衰竭等表現。他認為，從目前監測結果來看，中國出現耳念珠菌爆發性流行的可能性較低。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的統計，美國至今發現 587 個病例，感染患者有近半數在 90 天內死亡，而CDC 已將耳念珠菌列為「緊急威脅」。（網上圖片）

美國疾病控制與預防中心（CDC）已將耳念珠菌列入「緊急威脅」名單。該機構官網最新通報稱，美國感染病例已上升到587宗，近一半的感染者在90天內身亡。

截至2017年，全球有24個國家出現耳念珠菌的爆發性流行，包括日本、美國、英國、西班牙、印度等國。