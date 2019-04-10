【埃航空難】東航：737 MAX停飛對公司影響不大　已向波音索賠

據「北京頭條客戶端」報道，中國東方航空相關負責人周二（9日）在業績發布會上表示，波音737 MAX停飛事件對公司影響不大，因為停飛是發生在春運之後。目前，東航已向波音提出了索賠方面的訴求。

東航表示，公司目前共有14架波音737 MAX飛機停運，包括旗下上海航空11架、旗下雲南航空3架。（資料圖片）

東航負責人表示，該公司2019年計劃新引進的60架飛機中，有11架波音737MAX。公司目前共有14架波音737 MAX飛機停運，包括旗下上海航空11架、旗下雲南航空3架。由於「停飛」事件發生在春運結束後，此時總體市場偏淡，影響不大。因停飛造成的運力不足，主要是由原有的空客A320系列替換。

東航高層還表示，自停飛不到一個月以來，整體收益影響不大，後續做法將依據民航局、波音公司對737 MAX的進一步判斷。東航認為，737 MAX飛機的問題很快會有一個清晰結果，沒有到大幅度更改引進計劃的程度。

波音面臨20億美元索賠

對於索賠問題，東航高層指出，「東航從董事長開始已經跟波音溝通過很多次，我們也在提出這方面的訴求」，但最終要看停飛到底是飛機設計的缺陷，還是營運過程中的問題。此外，還需要依照民航局的要求，因為不僅是東航一間航企受到影響。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，埃航空難發生後，737 MAX 8飛機停飛造成巨大損失，已有不少航空公司向波音就成本和收入損失索賠，目前已高達20億美元，這一數額還會隨着停飛的持續而上漲。

（北京頭條）