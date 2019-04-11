兵馬俑在美被折手指案　美國法院宣布審判無效、陪審團解散

2017年，正在美國展出的一件兵馬俑的拇指被人掰下盜走，事件引發中方憤怒，而美國警方隨即鎖定了邁克爾‧羅哈納為嫌疑人，此後檢方以「偷盜和隱藏文物部件」罪名起訴羅哈納。 不過，據美國《費城問詢報》4月9日報道，因為陪審團在被告是否有罪的問題上意見不一，當地法院星期二（9日）判決審判無效，故陪審團解散。美國檢方表示，將在5月15日前決定是否重啟該案件。

折斷中國兵馬俑手指的美國男子。（TIM TAI）

據報道，12名陪審員中有7人認為該男子無罪。檢方則要求陪審團考慮一下：如果有人將位於費城美國獨立大廳的「獨立鐘」偷走一塊，他們會怎麼看——在中國人看來，羅哈納的罪行相當於此。

2017年9月，「兵馬俑：秦始皇帝的永恆守衛」展在美國費城博物館正式開幕。不過到了2018年2月，媒體驚爆展覽中一件兵馬俑的拇指被人掰下盜走（如圖），且該博物館直到兩周後才發現這一情況。

警方透過監控錄像找到了嫌犯——24歲的邁克爾‧羅哈納。據美國媒體報道，羅哈納2017年12月21日去該博物館參加一個派對後，溜進展廳掰下兵馬俑的大拇指並帶走，此事在中國引起極大憤怒。

費城富蘭克林學會博物館舉行的秦始皇兵馬俑展覽現場。（Courtesy Of The Franklin Institute）

陝西文物部門負責人表示，如此惡性事件前所未有，對破壞和盜竊文化遺產的行為表示強烈憤慨和譴責，並表示中方將根據「展覽協議書」相關條款嚴肅追究美方相關部門責任。

《費城問詢報》稱，羅哈納在法庭上對罪行供認不諱，但稱自己的行為是醉酒狀態下「愚蠢的錯誤」、「我不知道為什麼要折斷它」。據悉，被羅哈納折斷手指的兵馬俑，是中國數千個兵馬俑中少數被完全復原的兵馬俑之一，價值高達450萬美元（約合3526.73萬港元）。

然而，該案陪審團似乎對於羅哈納的「偷盜和隱藏文物部件」等罪行，難以達成一致。因此，4月9日下午，法官解散了陪審團，「此舉顯然令羅哈納的家人和支持者感到開心」。他的律師聲稱，羅哈納遭到檢方「不恰當的指控」，後者以「蓄意搶劫博物館」罪行的法律對他發起指控，但他們認為「這只是一起年輕人蓄意破壞公物的案件」。律師亨利稱：「檢方的指控是針對藝術品竊賊的，就像《十一羅漢》或《碟中諜》那樣，」但羅哈納「不是穿著刺客服在博物館中鬼鬼祟祟，他（當時）是身著綠色醜陋聖誕毛衣的醉小伙」。他們還認為，被折斷的兵馬俑大拇指價值，遠低於檢方認定的15萬美元（約合117.56萬港元），因為這都是推測的。

國家博物館原副館長陳履生4月10日對內媒記者表示，雖然感情上很難接受這樣的結果，但我們無法干預美國的法律程序和判決，這個事情非常複雜，目前我方能做的是，根據「展覽協議書」相關條款追究美方相關部門，也就是費城博物館的責任，具體怎麼賠、賠多少，要看協議和保險條款的規定。但俗話說「十賠九不足」，無論賠多少，即使修復好，也不是原來的樣子了。

（環球時報）