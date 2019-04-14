中國在南中國海打出第一口深海油氣井　計劃向大灣區供應天然氣

中國國營公司中國海洋石油集團近日在南中國海打出第一口深海油氣井，計劃開採液化天然氣，向粵港澳大灣區提供能源。 內地專家指結果顯示中國在鑽探技術中取得突破，正在縮小與其他西方國家的差距。

「海洋石油981」鑽井平台於2015年進入東南亞海域進行勘探。(網上圖片)

《南華早報》報道，這口深水井是中國第一座深水半潛式鑽井平台「海洋石油981」勘鑽的，深水井位於南中國海東部水域，是一口大斜度定向井，井深4660米，垂直深度2529米。據報道指，這口深水井將用於液化天然氣的開採，採集的液化天然氣計劃送到中海油位於珠海高嵐港的終端碼頭。經過處理後，開採得來的液化天然氣會供給予粵港澳大灣區的7000萬人口。

中國能源網首席信息官韓曉平表示，這樣經珠海直接向大灣區輸送的方式，能減少能源公司的運輸成本，當地的用戶也會受益。韓曉平亦表示今次的結果顯示中國實現了技術突破，因為這是美國、英國和其他西方國家的通行鑽探方式，認為中國正在縮小與西方國家的技術差距。

中國在南中國海與越南、菲律賓和馬來西亞等國家存在主權爭議。中國這台深水鑽井平台最開始是在與越南有爭端的水域執行鑽探，2014年在中越間引發強烈的爭執以後，鑽井平台移往南中國海的縱深地帶繼續執行鑽探。中海油在網站說，這台鑽井平台2015年進入東南亞海域，一共完成32口探井的勘鑽，最深達1721米。

南中國海被視為蘊藏豐富天然氣和石油，有專家曾推算，該海域有超過190兆立方英呎天然氣和110億桶石油的存量。

（南華早報／美國之音）