【又一單】深圳平治車主指新車天窗無故自動開啟　門店：特殊功能

近日，陝西西安一名女車主不滿新買價值66萬元（人民幣．下同）的平治豪車，還未駛離門市竟發現有引擎漏油問題，且無法退款或換車。女車主為維權，將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，引起社會高度關注，西安官方亦立案調查，責成門市退車退款。 據內媒報道，深圳兩位車主購買了平治房車後也遇上各種問題，其中包括天窗無故自動開啟、故障燈無故亮起等等。

楊先生的平治房車有天窗無故自動開啟等問題。（「深廣電第一現場」微信公眾號）

楊先生表示，2018年10月，他在深圳南山區的南方騰星奔馳4S店，花費42萬元全款購買了一輛平治E200L型號的房車，可是新車開回去後就出現各種問題，例如無論車上是否有人，車輛天窗經常都會自動開啟的。最嚴重的一次是車輛停在公司樓下時，天窗及其他車窗都自動開啓了。除此之外，有時候駕駛時車輛的後視鏡會自動收起。即便是經過檢修，但問題還是沒有徹底解決。

涉事門市的售後經理表示，車輛自動開啟天窗的換氣功能是這輛車的一個特別功能，對於給客戶帶來的不便，這位工作人員卻始終無法解釋清楚。涉事門市會為楊先生的車輛再做檢測，如果依然無法檢查出問題，將為車輛進行更高級別檢測。

涉事的南方騰星奔馳4S店。（「深廣電第一現場」微信公眾號）

除了楊先生外，蕭先生也遇上類似情況。今年2月25日，蕭先生在寶安區中升之星奔馳4S店，花了48萬多全款買了一輛平治E300L。沒想到這車剛買一個多月，一天蕭先生駕駛該車時，車上的故障燈突然亮了，蕭先生趕緊回來找4S店維修。

蕭先生的平治房車的故障燈會無故亮起。（「深廣電第一現場」微信公眾號）

涉事門市的工作人員稱是碳罐壞了，需要更換。但是工作人員也表示，換了碳罐也不一定能保證故障燈不會再亮起。蕭先生表示，現在就算是故障問題解決了，他還是覺得自己吃了虧，這剛買的新車就出現了問題，他實在難以接受。

西安一名女車主不滿新買的平治豪車還未駛離門市竟發現有引擎漏油問題，且無法退款或換車。女車主為維權，將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，引起社會高度關注。（影片截圖）

（「深廣電第一現場」微信公眾號）