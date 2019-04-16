日本外相河野太郎：中日應共同發揮領導力制定國際標準

日本外相河野太郎於4月13日抵達北京出席第五次中日經濟高層對話。他接受內地媒體澎湃新聞採訪表示，中日關係已經重歸正軌，兩國針對兩國間關係坦誠相待展開了會談。 河野說，日本與中國應該共同發揮領導力制定國際標準。他舉例說，現在新能源汽車不斷增加，如果日本和中國能一起制定這種汽車充電器的國際規格就很好了。

15日，李克強與河野太郎舉行了會晤。（中新社）

河野太郎在採訪中表示，日方誠摯期待著習近平主席赴日出席G20大阪峰會。他說，中日關係已經重回正軌，迄今為止，中日兩國針對兩國間關係坦誠相待展開了會談。

他表示，今後中日兩國不應該僅僅局限於兩國間關係，應該肩並肩合作，一起應對一些全球問題，例如全球變暖、WTO改革等議題。他認為，日本與中國應該為了國際社會而展開合作，這一點很重要。

他又提及東海海域局勢，他表示，希望通過磋商共同開發東海資源，能將東海問題納入穩定的中日兩國關係框架內。

河野亦提及中美貿易談判，他表示，國際貿易要在WTO國際貿易規則的框架下坦誠進行討論從而得到結論，他希望中日兩國一起努力促進國際規則框架下的貿易與投資。河野又表示，中日兩國首先應該一起努力使RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）成為一個非常高水準的自由貿易協定。

關於第五次中日經濟高層對話，河野稱，希望本次首先包括對中日兩國在內的宏觀經濟環境展開會談，並就如何在國際規則框架下促進貿易投資進行討論。

另外，日本會向中方提出希望中國能夠改善國內商務環境，並希望中方擴大日本農產品的進口；此外，中日還展開了高科技創新合作對話。

4月15日，中國國務委員兼外交部長王毅在北京與日本外相河野太郎舉行會談。（中新社）

河野說，他第一次訪問中國是是四十多年前高中生時期，當時留下了強烈的印象。他說，希望中日年輕人看一看對方的國家，與對方的人們交流。

日本很快將進入「令和」時代，河野說，平成是一個沒有戰爭的和平時代，令和時代也要成為這樣的一個和平時代。他表示，「令和」一詞代表著寒冷的冬天結束了，梅花開了；令和時代代表著，從此以後春暖花開，全世界人民滿懷希望，希望中日兩國攜手一起努力走進這樣的時代。