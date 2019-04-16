【巴黎聖母院大火】習近平致電慰問馬克龍：中國人民同樣深感痛惻

法國著名地標巴黎聖母院在大火中受重創，屋頂被嚴重焚毀，尖塔更在濃煙間坍塌。 國家主席習近平在周二（16日）就此事向法國總統馬克龍致電慰問，同時向全體法國人民表示誠摯慰問。

巴黎聖母院在大火中損毀嚴重。（法新社）

據《新華社》報道，習近平指巴黎聖母院是法國文化的重要象徵，也是人類文明的傑出瑰寶，「中國人民同法國人民一樣，對此次火災深感痛惻。相信在法國人民努力和國際社會支持下，巴黎聖母院一定能順利修復、再現輝煌」。

圓明園遺址公園形容火燒圓明園及巴黎聖母院大火均即「文化之殤」。（微博）

另一方面，對於有內地媒體將今次事件與英法聯軍火燒圓明園一事相提並論，圓明園遺址公園其後在官方微博上發文，直言確會令人想到「中國文化曾經歷的磨難，曾經那場燒了三天三夜的大火，萬園之園留下的灰燼，是中國歷史恥辱柱上最疼的一根釘子」。

園方未有正面回應，但形客兩次事件都是「文化之殤」，「帶來世人對於文物保護的警醒與重視，我們能夠做到的就是盡力的守護它，盡量延緩它的消逝，傳承它的精神」。園方在最後稱，「每件文物都是文化的象徵，每座博物館都是人類文明的寶庫，衷心祈願文物都能夠遠離災難，代代傳承」。

（綜合報道）